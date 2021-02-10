Snapdragon 8 Gen 1 Plus задерживается

271

Компания отложила выход Snapdragon 8 Gen 1 Plus на вторую половину года

В СМИ достаточно давно появилась новость, что выходом только одного топового чипа Snapdragon 8 Gen 1 чипмейкер не ограничится. Одна за другой стали появляться сведения, что Qualcomm готовит к выходу Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Главное, что будет отличать Plus-версию от базовой — производитель чипа. На этот раз выпуск флагманского процессора поручили TSMC, а не Samsung.

Ожидалось, что Snapdragon 8 Gen 1 Plus могут представить в мае или июне нынешнего года. Даже поговаривали, что Qualcomm торопит TSMC с выходом процессора, чтобы побыстрее реабилитироваться после появления горячего Snapdragon 8 Gen 1. Но, увы, рассчитывать на ранний релиз чипа не стоит. Известный информатор Digital Chat Station заявил, что выход Snapdragon 8 Gen 1 Plus отложили на вторую половину нынешнего года.

Уже по ставшей доброй традиции в обоснование причин задержки выхода чипа пеняют на вспышку коронавируса. Якобы целый ряд фабрик вынуждены были приостановить свою работу, и сотрудники были отправлены по домам на самоизоляцию. На данный момент сама Qualcomm никак не комментирует эти слухи и ничем не выдает своего желания выпустить Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Нам остается лишь наблюдать за развитием событий.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿

Источник: gizmochina