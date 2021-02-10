Snapdragon 8 Gen 1 прокачают: кто первым выпустит флагман с ним

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Пионером может быть новинка от Motorola

По большому счету, большинству пользователей безразлично, какой смартфон первым предложит новейший флагманский чип. Чего не скажешь о производителях, которые каждый год включаются в гонку, кто первым выпустит флагман с Snapdragon нового поколения. В прошлом году первенца с Snapdragon 888 сумела выпустить Xiaomi и в этом году история должна была повториться.

Но всех обошла «темная лошадка» Lenovo с Motorola Edge X30. Есть шанс, что во второй половине следующего года компания вновь выиграет гонку за новый флагманский чипсет от Qualcomm. Известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил о том, что в третьем квартале стартует серийное производство процессора SM8475, который должен стать лишь немного модернизированной версией Snapdragon 8 Gen 1.

Платформа будет изготовлена с применением 4-нанометрового техпроцесса TSMC и пиковая частота будет свыше 3,0 ГГц. По факту все может свестись к тому, что в усовершенствованной версии Snapdragon 8 Gen 1 повысят частоту работы ядер и графики, но при этом улучшатся показатели по энергоэффективности. Все дело в том, что здесь станут использовать 4 нм технологию TSMC. Она считается более зрелой и совершенной, чем та, которую предлагает Samsung при производстве Snapdragon 8 Gen 1.

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Источник: mydrivers