Snapdragon 8 Gen 1 сравнили с Apple A14 Bionic и Apple A15 Bionic: не все однозначно

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Qualcomm есть над чем задуматься

Уже скоро на рынке появятся флагманы с Snapdragon 8 Gen 1 на борту, и все примутся выяснять, какой же уровень производительности демонстрирует новый чип от Qualcomm. Тем более, что сам чипмейкер декларирует прирост мощности и обещает, что даже самые тяжелые игры будут летать. Журналисты издания PCMag взялись за изучение мощности Snapdragon 8 Gen 1 и сравнили его с прочими чипами на рынке.

По итогам тестов они пришли к выводу, что новый чипсет действительно лучше предшественника, но по-прежнему проигрывает последним процессорам от Apple. Сами испытания проводились на прототипе, который был выставлен чипмейкером на выставочном стенде мероприятия Snapdragon Summit. Прототип получил 144-герцовый дисплей разрешением FullHD+, 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 512 Гб постоянной памяти UFS 3.1.

Тесты показали, что по части процессорной производительности Snapdragon 8 Gen 1 выступает на уровне Apple A14 Bionic, который установлен в iPhone 12, и уступает Apple A15 Bionic. Если сравнивать с предшественником, то тут новая платформа демонстрирует прирост около 15%, но никак не заявленные чипмейкером 20%.

В браузере Basemark Web эталонный телефон показал лучшие результаты, чем предшественник, но он далек по производительности от iPhone 13. А вот с чем у флагманских чипов Qualcomm всегда хорошо, так это с мощностью графической подсистемы. Snapdragon 8 Gen 1 не исключение и по итогам теста GFXBench 5 новый видеоускоритель Adreno вне конкуренции. Он уверенно обходит всех конкурентов, включая Apple A15 Bionic.

Достойно выглядит новый чип от Qualcomm и в PCMark Work 3.0, что демонстрирует то, что в этот раз чипмейкер сместил приоритеты с чистой производительности в пользу работы с приложениями. Вместе с тем, журналисты отмечают, что прототип с Snapdragon 8 Gen 1 был не оптимизированным и глючным, смартфон несколько раз давал сбой. Поэтому делать окончательные выводы рано, но многие сходятся во мнении, что в погоне за производительностью Qualcomm вновь наплевала на то, что чипсет выделяет много тепла и перегревается.

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Источник: pcmag