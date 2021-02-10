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Snapdragon 8+ Gen 2: первые тесты на новом Red Magic 8S Pro

20.06.2023 131 0

Возвращение лидерства производительности от Qualcomm

По сети ходят слухи о разогнанной версии Snapdragon 8+ Gen 2, которая ожидается в нескольких флагманах этим летом. Кто-то смеется над ними и говорит, что авторы просто не так все поняли, но немного ясности внес известный инсайдер Digital Chat Station.

 

Snapdragon 8+ Gen 2: первые тесты на новом Red Magic 8S Pro – фото 1

 

Он поделился живым снимком неанонсированного Nubia Red Magic 8S Pro. Этот смартфон в тесте AnTuTu набрал 1704113 баллов. Это примерно на 100 тысяч больше чем у обычного Snapdragon 8 Gen 2 и всего на 70 тысяч меньше результата прототипа Snapdragon 8 Gen 3.

 

Конечно, Red Magic 8S Pro это не совсем обычный смартфон, а игровой девайс с активным охлаждением, но даже обычные смартфоны с традиционной системой охлаждения будут показывать выдающиеся результаты в играх и тестах.

 

Snapdragon 8+ Gen 2: первые тесты на новом Red Magic 8S Pro – фото 2

 

Теперь мы с еще большим нетерпением будем ждать Ace 2 Pro и GT Neo 5 Pro от концерна BBK.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 20.06.2023
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Snapdragon 8+ Gen 2: первые тесты на новом Red Magic 8S Pro