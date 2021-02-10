Snapdragon 8+ Gen 2: уже летом новый чип получат сразу 3 смартфона

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Квартет сверхмощных смартфонов готовится к выпуску

После представления Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 многие флагманские смартфоны, такие как Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Ultra и OnePlus 11, предложили новейший процессор от Qualcomm.

Мы знаем, что Qualcomm работает над совершенно новым чипсетом и первые отчеты свидетельствуют о том, что новый чипсет обеспечит повышение производительности более чем на 5% по сравнению со своим предшественником.

Последние слухи проливают свет на то, какие телефоны будут снабжены будущим чипсетом Snapdragon 8+ Gen 2.

Согласно информации, которой поделился Digital chat station, Redmi K60 Ultra, OnePlus 11T (известный как OnePlus Ace 2 Pro в Китае), iQOO 11S и realme GT Neo5 Pro (возможно это тот, что мы называли GT Neo 6), будут оснащены новейшими процессорами от MediaTek и Qualcomm. Вот его сообщение:

Из этих четырех телефонов три будут иметь чипсет Snapdragon 8+ Gen 2, а один – MediaTek Dimensity 9200+. Кроме того, существует разнообразие разрешения экрана: три телефона имеют разрешение 1,5K, а один – 2K.

Кто получит Dimensity 9200+, мы уже знаем, это будет Redmi K60 Ultra. А 2K дисплей, скорее всего, получит OnePlus 11T. Согласно прогнозам мощность нового процессора от Qualcomm должна даже немного превзойти конкурента из тайваньского лагеря.

А вот что можно говорить уверенно, это о том, что все эти смартфоны займут первые места во всех топах производительности и победят все современные флагманские смартфоны.

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Источник: weibo