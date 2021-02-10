Snapdragon 8 Gen 3: характеристики и первые тесты, A16 Bionic побежден

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Snapdragon 8 Gen 3 побеждает A16 bionic в Geekbench 5

В социальной сети Weibo появились первые подробности о чипе Snapdragon 8 Gen 3. Если верить утечке, новый SoC получит обновленную компоновку ядер: 1+5+2 вместо 1+2+2+3 8 Gen 2. Чип оснастят новым высокопроизводительным ядром Cortex X4 с тактовой частотой 3.2 ГГц.

В первых истоках утверждалось, что частота может достигать 3.75 ГГц. Возможно, большую частоту они оставили для плюс версии, которая будет соревноваться уже с А17 Bionic, потому что чтобы победить существующий А16 оказалось достаточно и такой частоты. Также он получит пять новых ядер Cortex A720 на 3.0 ГГц и два Cortex A520 на 2.0 ГГц. Вот результаты тестов:

Результаты Geekbench 5 в одноядерном и многоядерном режимах составляют 1930/6236 соответственно. Для сравнения А16 набирает 1880/5402. И если в многоядерном тесте Android по-прежнему мог спорить с яблочной продукцией, то в одноядерном тесте это первая победа.

Snapdragon 8 Gen 3 также должен поддерживать новые накопители UFS 4.1, оперативную память LPDDR5, а также новый 5G-модем Qualcomm X75. По графику будет отвечать видеочип Adreno 750, мощность которого, к сожалению, пока неизвестна.

Как и актуальное поколение чипа, новинка будет построена по 4 нанометровому техпроцессу TSMC. Слава Богу они не позарились на цифры и не перенесли изготовление на завод Samsung, который предлагает 3 нм. Теперь все зависит от даты релиза, возможно, он не сможет насладиться победой и выйдет уже после А17 Bionic в сентябре.

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Источник: gizmochina