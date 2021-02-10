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Snapdragon 8 Gen1 будет производиться силами TSMC и Samsung

Завтра стартует ежегодный технический саммит Qualcomm, на котором чипмейкер должен отчитаться об успехах в популяризации 5G и представит новую флагманскую платформу Snapdragon 8 Gen1. И накануне анонса чипсета появилась любопытная информация. Оказывается, Snapdragon 8 Gen1 выйдет в двух версиях.

Отличаться они будут, прежде всего, производителем. Так, изначально Qualcomm представит чип с индексом SM8450, который будет производиться по нормам 4-нанометровой технологии на площадях Samsung. Она будет актуальна в первой половине следующего года и ее получат флагманы, которые выйдут в этот период.

А вот второе полугодие 2022 года пройдет под «знаком» Snapdragon 8 Gen1, который будет создан с применением 4-нанометрового техпроцесса от TSMC. Индекс модели будет SM8475. Будут ли две вариации чипа Snapdragon 8 Gen1 чем-то отличаться и работать по-разному, информации нет.

Можно лишь предположить, что процессор от TSMC будет меньше греться и будет более энергоэффективен. Если говорить о производительности и работе с графикой, то вряд ли будет какая-то разница. Напомним, что представить Snapdragon 8 Gen1 должны 1 декабря.

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Источник: mydrivers