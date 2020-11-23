Snapdragon 870: «заместитель» Snapdragon 875, но с большей тактовой частотой

489

Готовится к выходу Snapdragon 870, чья пиковая частота составит рекордные 3,2 ГГц

На следующей неделе Qualcomm представит свою передовую аппаратную платформу Snapdragon 875, предназначенную для смартфонов премиального уровня. Есть вероятность, что этот чип также обзаведется своей чуть упрощенной версией — Snapdragon 870. По идее, эта система на чипе должна уступать по производительности Snapdragon 875 и будет стоить дешевле.

Читать также: Snapdragon 875 в Samsung Galaxy S21 набрал в бенчмарке меньше баллов, чем Exynos 2100

По инсайдерской информации, в состав Snapdragon 870 войдет одно супермощное ядро (предположительно, Cortex-X1), которое разгонят до частоты 3,2 ГГц. Интересно, что в случае с Snapdragon 875 говорят о том, что его пиковая частота составит 2,84 ГГц и это на уровне Snapdragon 865, тогда как у Snapdragon 865+ этот показатель составил 3,1 ГГц.

Что касается Snapdragon 870, то ходят слухи, что этот чип создан эксклюзивно для Oppo. Смогут ли его устанавливать в свои устройствах и другие компании, информации нет. В любом случае Oppo должна первой выпустить смартфон с этим чипом на борту и, возможно, какое-то время он будет эксклюзивом на рынке.

Читать также: Чипы Qualcomm пропишутся в смартфонах Huawei. Среди них — Huawei Enjoy 20e

Напомним, что Snapdragon 875 должен дебютировать в первых числах декабря и произведен по 5-нанометровой технологии. В его основе лежат восемь вычислительных ядер, где одно суперядро Cortex-X1, есть трио ядер Cortex-A78 и квартет Cortex-A55. Графическая подсистема будет использовать мощный ускоритель Adreno 660. Естественно, что новый чипсет предложит поддержку сетей пятого поколения.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: gizchina