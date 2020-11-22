Чипы Qualcomm пропишутся в смартфонах Huawei. Среди них — Huawei Enjoy 20e

1316

Готовится к выходу Huawei Enjoy 20e с чипом Snapdragon 460

США удалось изрядно усложнить жизнь Huawei из-за чего ей даже пришлось продать Honor. Но все же кое-какие обнадеживающие новости для китайской компании есть. Так, на этой неделе Qualcomm официально подтвердила, что она получила лицензию от американских властей, дающую зеленый свет на поставку чипов Huawei.

Читать также: Huawei планирует представить первый смартфон на новом чипе MediaTek Dimensity 700

Правда, речь идет исключительно о процессорах с поддержкой 4G, а это уже по меркам индустрии, почти вчерашний день. Но Huawei сейчас не до «капризов», приходится хвататься за любую возможность, чтобы выжить. Поэтому 4G-чипы Qualcomm она с радостью согласится прикупить и уже есть информация, какую партию процессоров закупят прежде всего.

Речь идет о чипе Snapdragon 460, который установят в Huawei Enjoy 20e. Это достаточно новая и свежая однокристальная система от Qualcomm, созданная с применением 11-нанометрового техпроцесса. В ее активе восемь процессорных ядер Kryo 240 с пиковой частотой 1,8 ГГц и видеоускоритель Adreno 610.

Читать также: Почему Huawei продает Honor? Что дальше?

Известно, что Huawei Enjoy 20e предложит 4/6 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, батарейку на 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт и экран разрешением HD+. Устройство бюджетное, поэтому неудивительно, что заключат его в корпус из пластика. Ценник на Huawei Enjoy 20e может стартовать с отметки $183.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: gizmochina