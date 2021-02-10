Snapdragon Sound - новый стандарт качества в сфере беспроводного звука. В чем суть?

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Qualcomm Snapdragon Sound ﻿- как, зачем и почему? ﻿

Qualcomm презентовала новую инициативу под названием Snapdragon Sound. Интересно, что так будет называться не конкретный ЦАП или устройство, нет. По сути, это название целой цепочки аппаратных и программных решений, которые в итоге могут гарантировать качественный звук.

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Ведь со звуком всегда сложно – достаточно лишь экономии на одном элементе, и общая картина уже портится в не зависимости от дороговизны других компонентов. Есть слишком много факторов влияющих на качество итогового звучания: кодеки Bluetooth, время задержки, скорость передачи данных, возможности Bluetooth наушников и тд.

Для того чтобы не разбираться во всей этой цепочке, Qualcomm и разработали Snapdragon Sound с её критериями и принципами. Они предлагают за нас проверять и оптимизировать устройства для качественного проигрывания музыки. По сути, они хотят предложить нам новый стандарт качества звука.

Чтобы устройство в будущем смогло получить «знак качества» от Qualcomm - Snapdragon Sound, необходимо будет соблюдать определенные критерии. Помимо тестирования, которое будет неотъемлемой частью «испытаний», будут требования к применению ряда технических компонентов, производства Qualcomm. Это касается, как и процессоров, так и специальных чипов для наушников и гарнитур. Полный список можно посмотреть ниже.

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Интересно узнать мнение аудиофилов после знакомства с первыми устройствами под таким «стандартом качества». Хочется верить, что это не очередная «игра в маркетинг», а реальный инструмент по улучшению качества звука в современных устройствах. Сообщаеться, что первым устройством с знаком Snapdragon Sound может быть смартфон от Xiaomi, выпущенный в 2021 году.﻿

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Источник: androidauthority.com﻿