Будущий глава Qualcomm высказался о дефиците на рынке полупроводников и Huawei

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Новый генеральный директор Qualcomm смотри в будущее положительно

Напомним, что текущий президент компании - Криштиано Амон, был назначен генеральным директором и вступит в новую должность летом 2021. Он поделился своими мыслями в отношении ситуации на рынке.﻿ Не обошлось без упоминания санкций против Huawei. По словам президента, санкции против Huawei открыли возможности другим компаниям и могут даже положительно повлиять на дефицит чипов, который сейчас наблюдается.

Суть идеи состоит в том, что при отсутствии заказов от Huawei, производитель полупроводников TSMC может «переключаться» на других своих клиентов, и поставлять им больше микросхем. Таким образом, пусть и не сразу, но нивелировать отсутствие заказов от Huawei. Так как этот процесс не очень быстрый, сейчас, в период дефицита, это может немного «разгрузить» производителей полупроводников.

По мнению Криштиано Амона, такой дефицит на полупроводники будет спадать со второй половины 2021 года.

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Мы уже делились﻿ мнением о том, что Qualcomm сама пострадала от этих санкций, так как потеряла заказы от Huawei. Будущий глава компании прокоментировал и эти высказывания. Он выразил мнение, что потеря заказов - это только одна сторона вопроса. С другой стороны - продажи у других производителей смартфонов пошли вверх, и они смогут нарастить своё производство, а значит и заказ чипов у Qualcomm. Другими словами, Криштиано Амон уверен, что конкуренция на рынке перекроет спрос, и они, как производители чипов, в конечном итоге не пострадают от проблем некоторых игроков рынка.

В конце он высказался в отношении возвращения производств микросхем в США. С его слов, строительство заводов TSMC и Samsung на территории США только поможет американской полупроводниковой отрасли и Qualcomm.

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Источник: bloomberg.com﻿