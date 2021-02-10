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Будущий глава Qualcomm высказался о дефиците на рынке полупроводников и Huawei

12.02.2021 169 0

Новый генеральный директор Qualcomm смотри в будущее положительно

Напомним, что текущий президент компании - Криштиано Амон, был назначен генеральным директором и вступит в новую должность летом 2021. Он поделился своими мыслями в отношении ситуации на рынке.﻿ Не обошлось без упоминания санкций против Huawei. По словам президента, санкции против Huawei открыли возможности другим компаниям и могут даже положительно повлиять на дефицит чипов, который сейчас наблюдается.

 

Суть идеи состоит в том, что при отсутствии заказов от Huawei, производитель полупроводников TSMC может «переключаться» на других своих клиентов, и поставлять им больше микросхем. Таким образом, пусть и не сразу, но нивелировать отсутствие заказов от Huawei. Так как этот процесс не очень быстрый, сейчас, в период дефицита, это может немного «разгрузить» производителей полупроводников.

 

Будущий глава Qualcomm высказался о дефиците на рынке полупроводников и Huawei – фото 1

 

По мнению Криштиано Амона, такой дефицит на полупроводники будет спадать со второй половины 2021 года.

 

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Мы уже делились﻿ мнением о том, что Qualcomm сама пострадала от этих санкций, так как потеряла заказы от Huawei. Будущий глава компании прокоментировал и эти высказывания. Он выразил мнение, что потеря заказов - это только одна сторона вопроса. С другой стороны - продажи у других производителей смартфонов пошли вверх, и они смогут нарастить своё производство, а значит и заказ чипов у Qualcomm. Другими словами, Криштиано Амон уверен, что конкуренция на рынке перекроет спрос, и они, как производители чипов, в конечном итоге не пострадают от проблем некоторых игроков рынка.

 

В конце он высказался в отношении возвращения производств микросхем в США. С его слов, строительство заводов TSMC и Samsung на территории США только поможет американской полупроводниковой отрасли и Qualcomm.

 

 

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Источник: bloomberg.com﻿

Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 12.02.2021

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Президент Qualcomm высказался о дефиците на рынке полупроводников и Huawei