Снижение цен на смарт-часы Haylou Solar, телевизор Xiaomi Mi TV 4S и электрическую зубную щетку

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Можно долго рассуждать о том, как все дорого в магазинах, а можно — искать несложные и практичные способы экономить, порой получая товары вдове дешевле обычной цены. Да еще и никуда не выходя, не тратя много времени на поиск выгодных покупок: достаточно смартфона, планшета или ноутбука.

Мы предлагаем всерьез заняться экономией с помощью Telegram-канала Andro price посредством онлайн-купонов и благодаря подборке актуальных предложений. Регулярно заходите сюда или станьте участником, чтобы получать своевременно уведомления, когда где-то и что-то станет дешевле. Это хороший и удобный вариант сэкономить. Здесь практически всегда можно найти скидки на что-то действительно стоящее. Выбирайте и совершайте покупки выгодно. Сегодня очередная подборка из трех товаров, которые временно предлагают по сниженной цене.

Смарт-часы Haylou Solar

Характеристики: LS05, 1.28" TFT, Bluetooth 5.0, 340 мАч, IP68

Цена: RU $26,99 / $29,73 - https://lite.bz/U2lxX

Промокод "M1TL4VRLOT7Z"

Электрическая зубная щетка SEAGO

Характеристики: SG-503 E23, питание 2*AAA, IPX7

Цена: $8,12 (за 2 щетки и 4 насадки)

Купон продавца $1.0 + промокод "SEAGO32"

Цена: $11,67 (за 2 щетки и 10 насадок)

Купон продавца $1.0 + промокод "SEAGO32"

При покупке двух щеток цена в корзине изменится автоматически + промокод.

https://lite.al/V1FMb2

Смарт-телевизор Xiaomi Mi TV 4S

Характеристики: 43.0", 4К+HDR (3840*2160), угол обзора 178°

Предложение для РФ

Цена: 20 990 руб - https://lite.bz/aWLutx

Промокод "TVMI2000"