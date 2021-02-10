Себестоимость компонентов Apple iPhone 15 Pro Max за $1199 составляет $502 – Counterpoint Research

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Памяти стало больше, но она подешевела, подешевел и тот же экран

Компания Counterpoint Research опубликовала свое описание материалов (Bill of Materials) для Apple iPhone 15 Pro Max по цене $1199 долларов США. Согласно отчету компоненты для базовой модели на 256 ГБ стоят $502, причем процессор A17 и новая телефотокамера стоят дороже по сравнению с предшественниками.



Аналитики показали, что себестоимость BoM на $37,7 выше, чем у прошлогоднего iPhone 14 Pro Max с 256 ГБ, также выпущенного по цене $1199. По словам аналитиков, чип A17 Pro на $30 дороже A16 Bionic, в основном потому, что он изготовлен по 3-нм техпроцессу.

Перископная телефотокамера является первой в iPhone. Lante Optics является поставщиком призмы, тогда как Cirrus Logic и LG Innotek производят механизм стабилизации 3D-сенсора. Общее увеличение составляет $25,1 (34%), но Counterpoint объединил в расчет все камеры, включая модули Face ID и ToF.



Еще одно незначительное повышение цены – корпус из титанового сплава, который стоит на $7 больше, чем рама из нержавеющей стали в прошлом году.



Apple увеличила оперативную память в iPhone 15 Pro Max. Сейчас она составляет 8 ГБ (по сравнению с 6 ГБ в предшественнике), но из-за спада на рынке памяти цена фактически упала на $16,8. Дисплей нового iPhone не изменился, а поскольку цена дисплея также имеет нисходящий тренд, Apple заплатила на $4 меньше Samsung Display и LG Display.



Компоненты составляют 42% конечной цены, но также следует учитывать стоимость производства, доставки и маркетинга, не говоря уже о значительных затратах на исследования и разработки.

Источник: GSMArena