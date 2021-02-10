Sony IMX800 станет первым «дюймовым» датчиком

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У Huawei P50 может быть один из лучших сенсоров на рынке

Если верить инсайдерам, то Sony готовится представить первый в мире «дюймовый» датчик. Его релиз должен состояться в апреле и его оптический формат будет равен 1 дюйму. Называться сенсор, предположительно, должен Sony IMX800.

Датчик с таким физическим размером установлен в фотоаппарате Sony RX100, который признан одним из лучших компактных решений на рынке. И такое сходство внушает оптимизм, что Sony IMX800 выведет качество съемки на новый уровень. Ожидается, что датчик сможет выдавать качественные фоточки за счет большего захвата света и увеличится динамический диапазон. Уже и претендент назван на новый сенсор. Им должен стать Huawei P50 Pro, который будет претендовать на звание лучшего камерофона.

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По данным инсайдера @RODENT950 базовая модель серии Huawei P50 должна предложить основной датчик, ширик и телеобъектив. У Huawei P50 Pro вместо телеобъектива предложат перископический сенсор, а у Huawei P50 Pro+ в придачу будет ToF-камера.

Премьера линейки Huawei P50 может состояться в марте нынешнего года. С большой долей вероятности, новинки станут эксклюзивом для рынка Китая и на глобальный не выйдут.

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Источник: gizmochina, twitter