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Sony подтвердила выпуск мобильных версий своих популярных франшиз

29.05.2021 625 3

Sony начнет осваивать мобильный гейминг

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил о том, что ряд культовых игр для PlayStation получат свои мобильные версии. Некоторые из них придут на смартфоны уже в этом году. Решение выпустить мобильные версии игр продиктовано желанием компании увеличить армию поклонников.

 

Sony не рассчитывает на получение большой прибыли в краткосрочной перспективе. Этот шаг сделан с заделом на будущее. План состоит в том, чтобы продолжать расширять список игр, развертываемых на мобильных устройствах, обеспечивая при этом обратную связь для развития экосистемы мобильных приложений для игр PlayStation. Те, кому понравятся мобильные версии игр в итоге могут принять решение приобрести игровую консоль, чтобы получить доступ к полноценным версиям игр.

 

Sony подтвердила выпуск мобильных версий своих популярных франшиз – фото 1

 

Ряд источников утверждают, что компания выпустит мобильные версии значительной части своих игр для PlayStation уже в течение года с момента принятия решения о выпуске мобильных версий. На данном этапе нет понимания предложит Sony одновременно версии для iOS и Android или же представители одной из экосистем получат привилегию. Учитывая размер пользовательской базы зеленого робота можно не сомневаться в том, что игры на Android появятся.

 

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Источник: gizmochina

Sony
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.05.2021

Комментарии

Юрій Жук 0
стоит
29.05.2021 21:24
Антон Куприянов 0
Ребята ! Кто грамотный, подскажите плизз ! У меня сомнения на счёт 6/128 или 8/256 !?! Разница в цене на смартфоны 1000-1200гр. Стоит ли переплачивать за 8/256 ???
29.05.2021 21:00
Игорь Сухов 0
Антон Куприянов, чем больше тем лучше
29.05.2021 22:30

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Sony подтвердила выпуск мобильных версий своих популярных франшиз