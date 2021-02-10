Sony работает над самым большим датчиком изображения

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Когда его представят не сообщается

Sony начала разрабатывать датчики изображения CMOS в 1996 году, а в 2000 году свет увидел первый коммерческий сенсор Sony IMX001. Прошло больше двадцати лет и японская компания контролирует 46% рынка датчиков изображения, достигнув впечатляющих результатов за прошедшее время.

Ее датчики охотно приобретают и устанавливают в смартфонах. Например, хорошо известный многим Sony IMX766 на данный момент принят на вооружение более чем 100 моделями на рынке. Напомним, что оптический формат этого сенсора составляет 1/1,56" и размер каждого пикселя равен 1,00 мкм. Чем больше датчик и размер пикселя, тем большее количество света он способен захватить.

В прошлом году Sony представила смартфон Xperia PRO-I, фишкой которого стал дюймовый датчик с фазовым автофокусом. Правда, впоследствии оказалось, что в этом сенсоре больше маркетинга, чем практической пользы. Оказалось, что его потенциал используется всего на 60%. Компания и не скрывала этого, указав на своем сайте, что процент реально используемой площади составляет всего 60% от общей площади.

Сейчас же Sony работает и тестирует новый датчик, самый большой в индустрии. Его разрешение составит 50-мегапикселей с оптическим форматом 1/1,1 дюйма. Не исключено, что речь идет о загадочном датчике Sony IMX8XX, информация о котором уже появлялась в сети. Поговаривают, что новый сенсор мы увидим в будущих флагманах компаний Xiaomi, Huawei и Vivo.

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Источник: sparronews