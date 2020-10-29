Sony уже рада тому, что поставки ее смартфонов не падают

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Поставки смартфонов Sony стабилизировались

В последние годы доля бренда Sony на рынке смартфонов ничтожно мала. И статистика продаж принимала горький оттенок, у компании вырисовывается весьма туманное будущее. Чтобы справиться с кризисом, Sony взялась за реструктуризацию бизнеса и сокращение расходов. В итого ей пришлось уйти с ряда рынков. Похоже, свои положительные плоды эта стратегия уже принесла.

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Компания объявила, что по итогам третьего квартала нынешнего года ей удалось продать 600 тысяч смартфонов. Безусловно, на фоне многомиллионных продаж Samsung, Apple или Huawei, этот результат смотрится бледно и весьма скромно. Но для самой компании это положительная динамика, ведь впервые с 2017 года объем поставок не демонстрирует падения в годовом исчислении и столько же она отгрузила за аналогичный период прошлого года. Это можно считать хорошим результатом и на фоне того, что в начале года на рынок было поставлено всего 400 тысяч устройств Xperia.

Четвертый квартал нынешнего года может показать рост продаж смартфонов Sony, ведь в декабре в США стартуют продажи Xperia 5 II, тогда как в Европе он доступен к продаже с середины октября. Рождественские распродажи должны поспособствовать тому, что новинку будут неплохо покупать на этих рынках, а значит, можно ждать улучшение статистики продаж мобильных устройств Sony.

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Источник: androidauthority