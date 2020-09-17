Sony Xperia 5 II: компактный флагман для игр и развлечений

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Представлен Sony Xperia 5 II, который мало кому окажется нужен

В японской компании Sony работают истинные самураи, которые не сдаются и продолжают сражаться за рынок смартфонов. Небольшая кучка фанатов все еще надеется, что очередной ее флагман вытащит компанию из кризиса, в котором она оказалась по своей вине. Станет ли Sony Xperia 5 II тем лучом света, который забрезжит? Скорее всего, нет.

В плане дизайна новинка повторяет Xperia 5 и ставка вновь сделана на широкоформатный дисплей CinemaWide с соотношением сторон 21:9. Это OLED-матрица с диагональю 6,1 дюйма разрешением FullHD+ (2520х1080 точек), HDR10, частотой обновления 120 Гц и отклика сенсорного слоя 240 Гц.

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Snapdragon 865, на котором построен смартфон, до сих пор остается актуальным флагманским чипом, чьего потенциала многим хватит за глаза. Оперативной памяти 8 Гб и постоянной на выбор 128 Гб или 256 Гб. Предложили программную фичу Game Enhancer, которая предлагает легкий и быстрый доступ к игровым функциям, а также позволяет контролировать частоту обновления экрана, настраивать сенсорную область, звук и многое другое.

Питает Sony Xperia 5 II аккумулятор емкостью 4000 мАч и это существенный прирост на фоне Xperia 5, который обладает батарейкой на 3140 мАч. Идти на рекорд по части мощности быстрой зарядки не стали, предложив уже ставшие традиционным 18 Вт. На полную «дозаправку» источника питания уйдет 30 минут. Реализовали функцию Battery Care, которая не позволит батарейке зарядиться на более чем 90%.

Не забыли предложить стереодинамики с Dolby Atmos, защиту от пыли и влаги IP65/IP68, NFC, порт USB Type-C, боковой дактилоскопический датчик, селфи-модуль на 8 Мп и 3,5 мм разъем для наушников. Основная камера тройная, где главный датчик на 12 Мп размером 1/1,7ʺ и есть оптическая стабилизация. Дополняет его широкоугольный модуль на 12 Мп с автофокусом Dual Pixel и 12 Мп телеобъектив с 3-кратным зумом и оптическим стабом. Все три модуля получили оптику ZEISS с антибликовым покрытием Т*.

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Спереди и сзади корпус толщиной 8 мм прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 6. На выбор четыре расцветки: черная, розовая, серая и синяя. Работает смартфон под управлением Android 10. В магазины Xperia 5 II поступит в четвертом квартале и в Европе за него будут просить 900 евро.

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Источники: phonearena, gsmarena