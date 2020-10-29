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Sony выпустят еще более мощную версию Sony Xperia 1 II

29.10.2020 756 0

Японцы Sony решили прокачать и без того крутой Sony Xperia 1 II.

 

Sony Xperia

 

В начале этого года Sony представила флагманское устройство Xperia 1 II. Сегодня же флагман компании прошел новый тест в GeekBench, где обнаружилось, что компания подготовила новую версию.

 

Под новым вариантом устройства мы имеем в виду тот же Xperia 1 II, только с 12 ГБ оперативной памяти. До сих пор мы видели вариант с 8 ГБ оперативной памяти. Учитывая появление смартфона на таком крупном ресурсе, можно быть уверенным, что новый вариант появится на полках магазинов совсем скоро.

 

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Xperia 1 II с 12 ГБ оперативной памяти набрал 908 баллов в одноядерном тесте и 3387 – в многоядерном. Для сравнения, смартфон с 8 ГБ оперативной памяти набрал 895 баллов в одноядерном тесте и 3225 баллов - в многоядерном.

 

Sony Xperia 1 II

 

В остальном смартфон будет иметь те же характеристики. Сердцем устройства является чипсет Snapdragon 865, а помогает ему графический ускоритель Adreno 650. Кроме 12 Гб оперативной памяти, новое устройство предложит 256 Гб хранилища, которое при желании можно будет расширить при помощи microSD-карты.

 

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Новая версия флагмана должна выйти в официальную продажу в нескольких странах в следующую пятницу, 30 октября. Оцениваться она будет в $1 170.

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Sony Xperia 1 II 12 Гб

 

Источник: GSMArena


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Sony Sony Xperia 1 II
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 29.10.2020

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Sony выпустят еще более мощную версию Sony Xperia 1 II