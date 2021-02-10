Sony все же примкнет к гонке мегапикселей

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Она готовит датчик разрешением в районе 100 Мп для устройств средней руки

Sony демонстрировала, что гонка мегапикселей — это не для нее. Если Samsung уверенно шагнула за границу 100 Мп и уже успела выпустить парочку сенсоров разрешением 200 Мп, то японская компания предпочитала умеренность и максимальное разрешение ее датчиков для смартфонов составляет 64 Мп. Но, похоже, что и Sony не готова дальше противостоять моде на датчики с высоким разрешением.

Пришло сообщение, что Sony готовит ряд новых мощных сенсоров для мобильных камер. По данным информатора Digital Chat Station среди них будет новый CMOS сенсор из серии Sony IMX800, который станет первым в портфолио компании, чье разрешение шагнет за рубеж в 100 Мп. Интересно, что по данным источника, этот датчик создают с прицелом не на флагманы, а на устройства среднего класса и он станет конкурировать с Samsung ISOCELL HM2, который можно встретить в Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi K50 Pro.

Поговаривают, что Samsung осведомлена о планах Sony по покорению среднеценового сегмента и готовит ответочку. Она работает над новым большим датчиком, который должен быть крупнее сенсора Samsung ISOCELL GN2 оптическим форматом 1/1,12". Ориентир — 1 дюйм или чуть меньше того датчика, который предложили в Sony Xperia Pro-I.

Напомним, что не так давно состоялся дебют нового датчика Sony IMX800, а первыми его обладателями стали смартфоны серии Honor 70. Его размер 1/1,49" и разрешение составило нетипичные 54 Мп или 8768х6144 пикселя.

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Источник: weibo