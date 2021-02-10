Sony WF-C700N: новые бюджетные наушники с шумоподавлением и японским качеством

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Sony планирует выпуск обновленных бюджетных наушников

Сейчас на рынке продаются бюджетные наушники Sony WF-C500. Они вышли уже больше года назад и, похоже, компания готовится к выпуску их преемника – Sony WF-C700N. Известный инсайдер OnLeaks раскрыл характеристики и показал их внешний вид.

Зрительно наушники и кейс почти не изменились, единственное что крышка стала непрозрачной, хотя возможно прозрачность просто сложнее делать на рендерах и они будут такие же как предшественники. Будут доступны четыре варианта цвета.

А вот начинку прокачали, теперь в наушниках будет цифровое активное шумоподавление с функцией уменьшения шума ветра. Также обещают фирменный механизм улучшения цифрового звука (DSEE) и возможность подключения к двум устройствам одновременно.

Что касается автономности, то здесь без изменений, 20 часов прослушивания без ANC (как у WF-C500) и 15 часов с активным шумоподавлением. Чтобы вы не сильно удивлялись хитрая Sony пишет данные учитывая подзарядку от кейса. Полная зарядка занимает примерно 90 минут, а через 10 минут наушников в кейсе вы получите примерно час прослушивания .

Пока цена Sony WF-C700N неизвестна, но учитывая стоимость предшественника в 70$ можно ожидать цифру в 85$ на старте. Ну не может компания добавить шумоподавления бесплатно.

Поэтому ждем официального анонса и тестов, качество звука у Sony всегда на высоте, а вот от того как реализуют ANC будет зависеть то насколько они будут конкурентоспособными.

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Источник: mysmartprice