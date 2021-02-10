Sony Xperia 10 Mark: рендеры и характеристики

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Обойдутся без сюрпризов и в стиле Sony

В этом году MWC 2022 прошла относительно спокойно и без громких премьер. Но впереди нас ждет еще немало новинок, которые производители не показали в рамках выставки по тем или иным причинам. Так, Sony готовит к анонсу Xperia 1 Mark IV и Xperia 10 Mark 4. На днях известный инсайдер @OnLeaks показал нам первый из названых смартфонов, а теперь он же демонстрирует нам облик и другого дебютанта.

Sony не сторонник частой смены экстерьера смартфонов и она демонстрирует нарочитый традиционализм и в этом году. Дизайн-код последних Sony Xperia создан еще в 2019-м и ему компания следует и далее. В Sony Xperia 10 Mark вы не увидите каких-то дополнительных ухищрений по увеличению дополнительной площади экрана. Тут по-прежнему есть отступы на торцах и нет ни вырезов, отверстий.

Сам OLED-дисплей Sony Xperia 10 Mark плоский и его диагональ составит 6 дюймов. На боковом торце прямоугольного бруска расположился сканер отпечатков пальцев. На тыльной стороне установили овальный блок основной камеры с тремя датчиками изображения.

Sony Xperia 10 Mark приписывают чип Snapdragon 690, 6 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч и операционную систему Android 11. Габариты корпуса составили 153,3х67,3х8,4 мм и на выбор предложат четыре расцветки: белую, черную, зеленю и синюю. Представить Xperia 10 Mark должны в середине нынешнего года.

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Источник: zoutons