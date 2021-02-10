Sony Xperia 1 IV предстал на качественных рендерах

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От предшественника практически неотличим

Sony готовится представить свой новый флагманский смартфон Xperia 1 IV, который придет на смену Xperia 1 III. Благодаря известному сетевому информатору @OnLeaks у нас есть возможность взглянуть на то, как будет выглядеть новый флагман компании.

Внешне Sony Xperia 1 IV мало чем отличается от предшественника. Это все тот же узнаваемый дизайн устройств Xperia в виде вытянутого бруска из стекла и металла с упором на дисплей с соотношением сторон 21:9. Компания крайне неохотно меняет экстерьер своих устройств, предпочитая выпускать несколько поколений в одном дизайне. Единственное визуальное отличие от предшественника — отказ от выделенной кнопки для вызова Google Assistant. Аудиоджек для наушников на месте.

Ожидается, что Sony Xperia 1 IV предложит OLED-экран диагональю 6,5 дюйма и разрешением 3160х1644 точки. Панель будет самая актуальная с частотой обновления 120 Гц. Аппаратной основой флагмана послужит Snapdragon 8 Gen 1 и в тандеме с ним предложат 12 Гб или 16 Гб оперативной памяти.

Габариты корпуса составят 164,7х70,8х8,3 мм и на тыльной стороне выстроили в ряд по вертикали три датчик изображения. Можно уверенно говорить о том, что Sony Xperia 1 IV будет защищен по стандарту IP65/IP68 и получит стереодинамики. О времени выхода флагмана информации нет.

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Источник: computerbase