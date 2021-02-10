Sony Xperia Pro 1 станет смартфоном для видеоблога с продвинутой камерой

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Sony Xperia Pro 1 вторым на рынке предложит дюймовую матрицу

Завтра Sony устроит презентацию, на которой должна показать новый смартфон. Стало известно, что в числе дебютантов будет Xperia Pro 1 с акцентом на камеру. В сеть выложили промо-изображения новинки, раскрывающие ключевые ее возможности.

В дизайне лицевой панели царит полный классицизм. Предложили плоский экран, а рамки снизу и сверху решают проблему с лишними вкраплениями вроде фронтальной камеры. Но упрекнуть новинку в скучности нельзя. На тыльной стороне установили камеру для солидных господ, которая оснащена четырьмя датчиками изображения, где один особо крупного размера. Это дюймовая матрица с оптикой Zeiss с переменной апертурой, позволяющая переключаться между f/2.0 и f/4.0, а также позволит писать 8К-видео.

Судя по всему, Sony Xperia Pro 1 будет позиционироваться как инструмент для съемки видеоблогов. Смартфон получит «обвес» из аксессуаров для съемки роликов в виде внешнего микрофона, стабилизатора и предложили поддержку дополнительного монитора для влогов. Стоить такой смартфон должен недешево.

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Источник: twitter