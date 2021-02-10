Состоялась презентация Xiaomi 12S и 12S Pro

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﻿Без сюрпризов и неожиданностей.

Сегодня состоялась большая презентация новинок от Xiaomi, на которой были показаны новые Xiaomi 12S и 12S Pro. Как и предполагалось ранее, смартфоны не получили больших изменений по сравнению с обычными 12-ми Xiaomi.





Xiaomi 12S получил обновленный Snapdragon 8+ Gen1 в качестве аппаратной платформы. Девайс оснащен 50-мегапиксельным Sony IMX707 с поддержкой оптической стабилизации изображения в качестве основного модуля тыльной камеры. Его дополняют 13-мегапиксельный ширик и бесполезный макромодуль. Смартфон получил Amoled экран диагональю 6,28 дюйма с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. За автономность новинки отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, с поддержкой быстрой проводной, беспроводной и реверсивной зарядки мощностью 67, 50 и 10 ватт соответственно.





Xiaomi 12S Pro, в свою очередь, получил экран побольше, диагональю 6,73 дюйма и разрешением QHD+. Главный датчик камеры идентичный таковому в Xiaomi 12S, а вот другие два модуля в прошке поинтересней: это ультраширик и телеобъектив, разрешением 50 Мп каждый. Аккумулятор Xiaomi 12S Pro немного больше, на 4600 мАч, но зато завезли проводную зарядку мощностью 120 ватт. Прочие характеристики идентичны с обычным Xiaomi 12S.





Китайские цены на девайсы начинаются от 570 евро за обычный 12S и 670 евро за прошку.

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Выпущена ещё и версия Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition. Помимо процессора, изменениям, по сравнению с обычной прошкой, подверглась и батарея. Ее ёмкость возросла с 4800 до 5160 мАч, но урезали быструю зарядку, теперь всего 67 ватт вместо 120. Остальные характеристики полностью дублирую Xiaomi 12S Pro. Цена на смартфон в Китае начинается с 570 евро.