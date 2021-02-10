Сотрудники OnePlus покидают компанию

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В OnePlus начались кадровые и управленческие изменения

Сплоченная команда OnePlus, работающая под управлением Пита Лау, претерпевает серьезные изменения. Идет «чистка» и изменение структуры. С чем это связано — хорошо известно. «Корень зла» в том, что компания пошла на еще большее сближение с Oppo и рискует со временем утратить свою самоидентичность, стать суббрендом.

Первыми произошедшие изменения ощутили на себе сотрудники индийского подразделения OnePlus. По данным авторитетного и известного сетевого информатора @OnLeaks сотрудники OnePlus India покидают подразделение, а все из-за того, что состав команды сокращен до уровня операционной группы. Самое печальное то, что теперь группа утратила самостоятельность и ее действиями руководят непосредственно из Китая.

Некоторые считают, что в кадровых «чистках» и изменении статуса подразделения нет ничего удивительного, поскольку теперь все бразды правления перешли к Oppo. Но все же не может не насторожить тот факт, что уходят специалисты, которые делали имя OnePlus и на рынке Индии, в частности.

«Большой брат» хочет контролировать все и подминает под себя OnePlus. Похоже, что Карл Пей раньше других понимал, чем дело «пахнет» и покинул компанию осенью прошлого года. Похоже, что он выступал противником подобных преобразований и не хотел участвовать в переделе.

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Источник: twitter