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SOUND & HEALTH HUB: ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ С AIRPODS PRO﻿

Согласно последним слухам, Apple планирует представить обновленную версию своих беспроводных наушников AirPods Pro с дополнительными функциями. По сообщению Bloomberg, эти новые наушники будут иметь расширенный набор функций по сравнению с текущей моделью.

Одной из основных новинок в AirPods Pro будет возможность измерения температуры тела пользователя. Это позволит пользователям мониторить свое состояние здоровья и контролировать температуру своего тела с помощью наушников.﻿



Кроме этого, новые AirPods Pro получат функцию тестирования индивидуального слуха с помощью аудиограмм. Это означает, что наушники будут способны анализировать восприятие пользователя звуков различных частот и громкости. На основе этих данных наушники автоматически будут настраивать эквалайзер, чтобы обеспечить максимально детализированный звук для каждого пользователя.

Эти функции уже поддерживают некоторые конкурирующие модели наушников, такие как Jabra Elite 75t и Nothing Ear (2), и их добавление к AirPods Pro может стать привлекательным фактором для пользователей, особенно тех, кто ценит качество звука и здоровье.﻿



Кроме новых функций, Bloomberg также сообщает, что AirPods Pro получат разъем USB Type-C для зарядного чехла. Это означает, что пользователи смогут заряжать наушники с помощью стандартного кабеля USB Type-C, который является широко распространенным во многих современных устройствах.﻿



К сожалению, пока что нет официальной даты анонса для новой версии AirPods Pro от Apple. Но с учетом распространения этих информационных утечек, можно ожидать, что объявление может состояться в ближайшее время.

Учитывая инновационный подход Apple и популярность их AirPods, новые функции, такие как термометр и тестирование индивидуального слуха, могут стать интересными улучшениями для пользователей, которые ищут больше возможностей в беспроводных наушниках.﻿

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Источник: Bloomberg