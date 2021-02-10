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Sound & Health Hub: Взгляд на будущее с AirPods Pro

03.07.2023 60 0

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SOUND & HEALTH HUB: ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ С AIRPODS PRO﻿

Согласно последним слухам, Apple планирует представить обновленную версию своих беспроводных наушников AirPods Pro с дополнительными функциями. По сообщению Bloomberg, эти новые наушники будут иметь расширенный набор функций по сравнению с текущей моделью.
Одной из основных новинок в AirPods Pro будет возможность измерения температуры тела пользователя. Это позволит пользователям мониторить свое состояние здоровья и контролировать температуру своего тела с помощью наушников.﻿

 

Sound & Health Hub: Взгляд на будущее с AirPods Pro – фото 1


Кроме этого, новые AirPods Pro получат функцию тестирования индивидуального слуха с помощью аудиограмм. Это означает, что наушники будут способны анализировать восприятие пользователя звуков различных частот и громкости. На основе этих данных наушники автоматически будут настраивать эквалайзер, чтобы обеспечить максимально детализированный звук для каждого пользователя.
Эти функции уже поддерживают некоторые конкурирующие модели наушников, такие как Jabra Elite 75t и Nothing Ear (2), и их добавление к AirPods Pro может стать привлекательным фактором для пользователей, особенно тех, кто ценит качество звука и здоровье.﻿

 

Sound & Health Hub: Взгляд на будущее с AirPods Pro – фото 2


Кроме новых функций, Bloomberg также сообщает, что AirPods Pro получат разъем USB Type-C для зарядного чехла. Это означает, что пользователи смогут заряжать наушники с помощью стандартного кабеля USB Type-C, который является широко распространенным во многих современных устройствах.﻿

 

Sound & Health Hub: Взгляд на будущее с AirPods Pro – фото 3


К сожалению, пока что нет официальной даты анонса для новой версии AirPods Pro от Apple. Но с учетом распространения этих информационных утечек, можно ожидать, что объявление может состояться в ближайшее время.
Учитывая инновационный подход Apple и популярность их AirPods, новые функции, такие как термометр и тестирование индивидуального слуха, могут стать интересными улучшениями для пользователей, которые ищут больше возможностей в беспроводных наушниках.﻿

 

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Источник: Bloomberg

 
Автор: Юлия Радченко Дата публикации: 03.07.2023
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Sound & Health Hub: Взгляд на будущее с AirPods Pro