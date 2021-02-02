Совершенству нет предела. Samsung разработала новый и очень яркий экран

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Стало известно о новейшей разработке в области дисплеев от Samsung

Компания Samsung продемонстрировала новый OLED экран. Он был одобрен научно-исследовательской компанией UL и признан безопасным.

Благодаря использованию нового материала инженерам удалось достичь яркости в 1500 нит. Что это значит?

Такая яркость далеко не придел, но уже хорошая заявка для использования на ярком солнце. Показатели, которые нам доступны говорят, что при ярком солнце цветовая гамма составляет 73% охвата по стандарту DCI-P3.

Как показывает практика, современные смартфоны способны выдавать максимальную яркость в районе 1000 нит и ниже. Это намного лучше, чем было раньше, но всё еще не дотягивает до комфортной работы на улице, под ярким солнцем.

Хороший шаг вперёд. Стоит отметить, что чаще нас хотят удивить размером, разрешением, контрастностью и насыщенность дисплеев. Редко кто сильно думает о нашем комфорте на ярком солнце.

Возможно такие новости как сегодня, являются толчком в этом направлении. Ведь нередко бывают ситуации, когда хоть на пару минут, но нужна достаточная яркость для прочтения важной информации с экрана смартфона.

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Источник : thome.com