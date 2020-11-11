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Таблица совместимости чехлов между разными моделями Сяоми

Сегодня поговорим о такой теме, как совместимость чехлов Xiaomi. Модельный ряд компании обширен, она не устает штамповать новые устройства. Не редко при выходе очередного смартфона возникает непреодолимое желание распрощаться со своим прошлогодним аппаратом и обзавестись новеньким гаджетом. А еще иногда так не хочется прятать приятный внешне смартфон в защитный чехол.

Хотя бы первые дни, недели и месяц. Но, увы, немало тех, кто на собственном опыте знает, к чему приводит падение смартфона даже с небольшой высоты или ежедневное ношение его в карманах брюк. Сейчас все чаще, когда спереди и сзади — стекло. Поэтому нередко воздействие извне болезненно, внешний лоск и красота могут быть безвозвратно утеряны. Вот и приходится озаботится покупкой чехла.

Современные смарткейсы также выполняют роль своеобразных одеяний, которые можно менять исходя из предпочтений или настроения хоть каждый день. Кто-то предпочитает практичную классику из силикона, а некоторые выбирают ударопрочные конструкции, чтобы максимально уберечь аппарат от негативного внешнего воздействия. А есть и те, кто выбирает чехлы с пестрым орнаментом, стразами, блестками, кошачьими ушками и прочими бесполезными приблудами.

Естественно, что выход каждой новой модели сопровождается выпуском аксессуаров к ней и производитель с завидной регулярностью напоминает, что стоило бы позаботиться о сохранении внешнего вида смартфона, облачив его в защитный чехол. Разнообразие аксессуаров, представленных на рынке, удивляет. Ведь стараются не отставать от смартфоностроителей и китайские производители аксессуаров, которые не редко выпускают чехлы, защитные стекла и прочие приятные мелочи еще раньше, чем новая модель выйдет на рынок.

Естественно, что многие пользователи пребывают в полной уверенности, что при покупке нового смартфона им придется раскошелиться на новые смарткейсы для своих любимцев. В большинстве случаев так и случается. Как правило, чехлы предшественника не «налазят» на преемника. Стоит отметить, что такая не совместимость чехлов Сяоми касается не только тех, что произведены самой компанией. Если вы надумаете сделать выбор в пользу аксессуара от сторонних производителей, советуем внимательно изучить все параметры. Доля миллиметра в этом вопросе может сыграть важную и даже роковую роль.

Поэтому в реальном мире при покупке нового смартфона пользователь в большинстве случаев приобретает сразу чехол и защитное стекло или пленку. Ведь пара-тройка долларов на покупку аксессуаров — это не деньги. А взамен он получает своеобразную гарантию, что в нужный момент они защитят смартфон от крайне негативных последствий из-за ударов, падений и соприкосновений с режущими предметами.

Казалось бы, выбрать чехол — минутное дело. Но когда вы посещаете магазин продавца или площадку электронной коммерции— глаза разбегаются. Не редки случаи, когда найти аксессуар, который действительно нравится непросто. Тогда как для другой модели есть тот чехол, в который вы бы с большим удовольствием облачили свой смартфон.

И вот тут многие задаются вопросом совместимости чехлов Xiaomi для различных моделей. Пользователи хотят знать:

Какой чехол подходит для его устройства?

Есть ли совместимость, например, чехлов Redmi с различными моделями компании Xiaomi?

Какой чехол другой модели совместим с моим смартфоном?

Поэтому мы решили собрать воедино модельный ряд устройств Xiaomi и ее суббрендов, чтобы вы знали о совместимости чехлов различных моделей в рамках всего портфолио бренда. Допускаем, что могли что-то упустить при составлении таблицы совместимости. Поэтому, если у вас есть чем дополнить наш список, пишите в комментариях.

Модель смартфона Совместимость чехлов Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Lite — Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10T Lite — Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9 Lite/CC9 Xiaomi Mi 9 SE — Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 9/CC9 Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9T Pro/Redmi K20/K20 Pro Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi 9T/Redmi K20/K20 Pro Xiaomi Mi 8 — Xiaomi Mi 8 Explorer Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi 8 (нет выреза под сканер отпечатков сзади) Xiaomi Mi 8 Pro Xiaomi Mi 8 Explorer, Xiaomi Mi 8 (сканер отпечатков сзади) Xiaomi Mi 8 Lite — Xiaomi Mi 8 SE — Xiaomi Mi 6 — Xiaomi Mi 6X Xiaomi Mi A2 Xiaomi Mi 5 — Xiaomi Mi 5s — Xiaomi Mi 5c — Xiaomi Mi 5s Plus — Xiaomi Mi 5X Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi A3 Xiaomi Mi CC9e Xiaomi Mi A3 Lite Xiaomi Mi CC9e Xiaomi Mi A2 Xiaomi Mi 6x Xiaomi Mi A2 Lite Xiaomi Redmi 6 Pro Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi 5X Xiaomi Mi Max 3 — Xiaomi Mi Max 2 — Xiaomi Mi Max — Xiaomi Mi Mix 3 — Xiaomi Mi Mix 2 — Xiaomi Mi Mix 2S — Xiaomi Mi Mix — Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Mi Note 10 Pro/Mi CC9 Pro Xiaomi Mi Note 10 Lite — Xiaomi Mi Note 10 Pro Xiaomi Mi Note 10/Mi CC9 Pro Xiaomi Mi Note 3 — Xiaomi Mi Note 2 — Xiaomi Mi Note — Xiaomi Mi Play — Совместимость редми чехлов Redmi K30 Pro Poco F2 Pro Redmi K30 — Redmi K20 Pro Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro/Redmi K20 Redmi K20 Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro/Redmi K20 Pro Redmi Note 9 — Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9S Redmi Note 9S Redmi Note 9 Pro Redmi Note 8 — Redmi Note 8 Pro — Redmi Note 8T — Redmi Note 7 Redmi Note 7 Pro/Redmi Note 7S Redmi Note 7 Pro Redmi Note 7/Redmi Note 7S Redmi Note 7S Redmi Note 7/Redmi Note 7 Pro Redmi Note 6 Pro — Redmi Note 5 Redmi Note 5 Pro Redmi Note 5 Pro Redmi Note 5 Redmi Note 5A Prime — Redmi Note 4 Redmi Note 4x частично Redmi Note 4X Redmi Note 4 частично Redmi Note 3 Redmi Note 3 Pro Redmi Note 3 Pro Redmi Note 3 Redmi Note 2 Redmi Note 2 Pro Redmi Note 2 Pro Redmi Note 2 Redmi Note — Redmi 10X Redmi 10X Pro Redmi 10X Pro Redmi 10X Redmi 9 — Redmi 9A — Redmi 9С — Redmi 8A — Redmi 8 — Redmi 7 Redmi Y3 Redmi 7A — Redmi 6 — Redmi 6А — Redmi 6 Pro Xiaomi Mi A2 Lite Redmi Go — Redmi 5 — Redmi 5A — Redmi 5 Plus — Redmi Go — Redmi 4 Redmi 4 Pro частично Redmi 4A — Redmi 4X — Redmi 4 Pro Redmi 4 частично Redmi 3 — Redmi 3 Pro Redmi 3S Redmi 3S Redmi 3 Pro Redmi 2 — Совместимость чехлов Poco Pocophone F1 — Poco F2 Pro — Poco M2 — Poco X3 NFC —

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