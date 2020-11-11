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Совместимость чехлов Xiaomi: какой аксессуар подойдет для вашего смартфона

11.11.2020 276 0

Таблица совместимости чехлов между разными моделями Сяоми

Сегодня поговорим о такой теме, как совместимость чехлов Xiaomi. Модельный ряд компании обширен, она не устает штамповать новые устройства. Не редко при выходе очередного смартфона возникает непреодолимое желание распрощаться со своим прошлогодним аппаратом и обзавестись новеньким гаджетом. А еще иногда так не хочется прятать приятный внешне смартфон в защитный чехол.

 

Совместимость чехлов Xiaomi: какой аксессуар подойдет для вашего смартфона – фото 1

 

Хотя бы первые дни, недели и месяц. Но, увы, немало тех, кто на собственном опыте знает, к чему приводит падение смартфона даже с небольшой высоты или ежедневное ношение его в карманах брюк. Сейчас все чаще, когда спереди и сзади — стекло. Поэтому нередко воздействие извне болезненно, внешний лоск и красота могут быть безвозвратно утеряны. Вот и приходится озаботится покупкой чехла.

 

Современные смарткейсы также выполняют роль своеобразных одеяний, которые можно менять исходя из предпочтений или настроения хоть каждый день. Кто-то предпочитает практичную классику из силикона, а некоторые выбирают ударопрочные конструкции, чтобы максимально уберечь аппарат от негативного внешнего воздействия. А есть и те, кто выбирает чехлы с пестрым орнаментом, стразами, блестками, кошачьими ушками и прочими бесполезными приблудами.

 

Совместимость чехлов Xiaomi: какой аксессуар подойдет для вашего смартфона – фото 2

 

Естественно, что выход каждой новой модели сопровождается выпуском аксессуаров к ней и производитель с завидной регулярностью напоминает, что стоило бы позаботиться о сохранении внешнего вида смартфона, облачив его в защитный чехол. Разнообразие аксессуаров, представленных на рынке, удивляет. Ведь стараются не отставать от смартфоностроителей и китайские производители аксессуаров, которые не редко выпускают чехлы, защитные стекла и прочие приятные мелочи еще раньше, чем новая модель выйдет на рынок.

 

Естественно, что многие пользователи пребывают в полной уверенности, что при покупке нового смартфона им придется раскошелиться на новые смарткейсы для своих любимцев. В большинстве случаев так и случается. Как правило, чехлы предшественника не «налазят» на преемника. Стоит отметить, что такая не совместимость чехлов Сяоми касается не только тех, что произведены самой компанией. Если вы надумаете сделать выбор в пользу аксессуара от сторонних производителей, советуем внимательно изучить все параметры. Доля миллиметра в этом вопросе может сыграть важную и даже роковую роль.

 

Совместимость чехлов Xiaomi: какой аксессуар подойдет для вашего смартфона – фото 3

 

Поэтому в реальном мире при покупке нового смартфона пользователь в большинстве случаев приобретает сразу чехол и защитное стекло или пленку. Ведь пара-тройка долларов на покупку аксессуаров — это не деньги. А взамен он получает своеобразную гарантию, что в нужный момент они защитят смартфон от крайне негативных последствий из-за ударов, падений и соприкосновений с режущими предметами.

 

Казалось бы, выбрать чехол — минутное дело. Но когда вы посещаете магазин продавца или площадку электронной коммерции— глаза разбегаются. Не редки случаи, когда найти аксессуар, который действительно нравится непросто. Тогда как для другой модели есть тот чехол, в который вы бы с большим удовольствием облачили свой смартфон.

 

Совместимость чехлов Xiaomi: какой аксессуар подойдет для вашего смартфона – фото 4

 

И вот тут многие задаются вопросом совместимости чехлов Xiaomi для различных моделей. Пользователи хотят знать:

 

  • Какой чехол подходит для его устройства?
  • Есть ли совместимость, например, чехлов Redmi с различными моделями компании Xiaomi?
  • Какой чехол другой модели совместим с моим смартфоном?

 

Поэтому мы решили собрать воедино модельный ряд устройств Xiaomi и ее суббрендов, чтобы вы знали о совместимости чехлов различных моделей в рамках всего портфолио бренда. Допускаем, что могли что-то упустить при составлении таблицы совместимости. Поэтому, если у вас есть чем дополнить наш список, пишите в комментариях.

 

Модель смартфона

Совместимость чехлов

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Lite/CC9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9/CC9

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro/Redmi K20/K20 Pro

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9T/Redmi K20/K20 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer

Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi 8 (нет выреза под сканер отпечатков сзади)

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Explorer, Xiaomi Mi 8 (сканер отпечатков сзади)

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5c

Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Mi 5X

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi A3 Lite

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi 6x

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi 5X

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi Max

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro/Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10/Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi Note

Xiaomi Mi Play

Совместимость редми чехлов

Redmi K30 Pro

Poco F2 Pro

Redmi K30

Redmi K20 Pro

Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro/Redmi K20

Redmi K20

Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro/Redmi K20 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro/Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7/Redmi Note 7S

Redmi Note 7S

Redmi Note 7/Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 5

Redmi Note 5A Prime

Redmi Note 4

Redmi Note 4x частично

Redmi Note 4X

Redmi Note 4 частично

Redmi Note 3

Redmi Note 3 Pro

Redmi Note 3 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 2

Redmi Note

Redmi 10X

Redmi 10X Pro

Redmi 10X Pro

Redmi 10X

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 9С

Redmi 8A

Redmi 8

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi 7A

Redmi 6

Redmi 6А

Redmi 6 Pro

Xiaomi Mi A2 Lite

Redmi Go

Redmi 5

Redmi 5A

Redmi 5 Plus

Redmi Go

Redmi 4

Redmi 4 Pro частично

Redmi 4A

Redmi 4X

Redmi 4 Pro

Redmi 4 частично

Redmi 3

Redmi 3 Pro

Redmi 3S

Redmi 3S

Redmi 3 Pro

Redmi 2

Совместимость чехлов Poco

Pocophone F1

Poco F2 Pro

Poco M2

Poco X3 NFC

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.11.2020

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Совместимость чехлов Xiaomi: какой аксессуар подойдет для вашего смартфона