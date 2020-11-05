Характеристики Nokia 6300 и Nokia 8000: обычные звонилки

1004

Стало известно, какими будут Nokia 6300 и Nokia 8000

Пару дней назад пришло сообщение, что HMD Global намерена вернуть на рынок некогда популярные телефоны Nokia 6300 и Nokia 8000, но придав им современное прочтение. И вот сегодня мы имеем понимание того, какими видит производитель новинки, которые должны стать продолжением легендарных устройств.

Сразу скажем, что это будут кнопочные звонилки с операционной системой KaiOS. В случае с Nokia 6300 пользователи смогут выбрать вариант с поддержкой одной SIM‑карты или двух. В активе гаджета будет 2,4-дюймовый экран, 512 МБ оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 4 Гб с возможностью его расширения посредством карт microSD до 32 Гб. Питать телефон будет батарейка емкостью 1500 мАч. Габариты корпуса составят 53х131,4х13,7 мм при весе 104,7 грамм. Предложат поддержку GPS, Bluetooth 4.0, LTE и GSM/WCDMA.

Nokia 8000 также сможет работать в сетях четвертого поколения и предложит слот для двух симок. Оснастили телефон одноядерным чипом, 2,8-дюймовым дисплеем, слотом для карт microSD до 32 Гб и его габариты составили 132,2х56,5х12,3 мм при весе 110 грамм. Цветовых решений будет четыре: синий, черный, белый и золотистый.

Анонс Nokia 6300 и Nokia 8000 ожидается в ноябре на специальной пресс-конференции, где могут показать флагман Nokia 9.3 PureView и среднего уровня Nokia 7.3 5G.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿﻿

Источник: nokiapoweruser