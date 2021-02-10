Создана онлайн-карта с информацией о российских оккупантах-мародерах

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Страна должна знать своих «героев»

Во время своей «освободительной миссии» в Украине российские военные не гнушаются обворовывать украинцев, занимаются грабежом и «зачисткой» квартир и домов украинцев от вещей, электроники, бытовой техники и прочих предметов. Такое поведение оккупантов-голондранцев стало нормой, не гнушаются даже красть нижнее белье.

Все награбленное во время войны в Украине бравые вояки отсылают своим родным и близким при помощи служб доставки в России и Белоруссии. В сети уже немало фото и видео с почтовых отделений, подтверждающих, что «вторая армия мира» занимается «демилитаризацией» украинских домов. IT-армия решила, что мир должен знать «героев» в лицо, поэтому занялась сбором сведений о российских мародерах.

Их усилиями создана карта, в которой указаны имена и телефоны отправителей и получателей посылок, адреса доставки, воинские части, где проходит службу мародеры, их звания и номера, и даже личные страницы в социальных сетях. Получить эти данные кибервоины смогли, проникнув в базу данных курьерских служб и прочих ресурсов.

Перейдя по ссылке, вы сможете посмотреть карту и узнать тех, кто пришел в Украину грабить и убивать. База данных постоянно обновляется и будет пополняться до тех пор, пока продолжается «спецоперация по зачистке домов». «Ну, какой же русский ничего не украдет», — так заявил в телефонном разговоре один из российских военных, хвастаясь жене своими «успехами» на «поле битвы».

Источник: google