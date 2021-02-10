Спасение от Samsung, у Xiaomi будет хит, Google Pixel 6 мощь и Apple — это шедевр

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Прошедшие дни вроде бы были богаты на новости, но большинство из них не были яркими и запоминающимися. С анонсами новинок тоже не сложилось, производители словно взяли паузу и копят силы перед будущими ивентами. Но это вовсе не означает, что мы оставим вас без дайджеста новостей. Ловите самые интересные.

Начнем с того, что расскажем об интересной задумке, позволяющей солнцезащитные очки превращать в обычные или наоборот. Также выскажем осторожный оптимизм, что в ZTE Axon 30 предложат действительно невидимую подэкранную камеру. А еще надежду, что у TSMC получится претворить в жизнь задумку встроить систему жидкостного охлаждения непосредственно в чип.

Android 12 должен порадовать геймеров рядом функций, заточенных на игровой процесс. Самый каноничный Android-смартфон Pixel 6 будет получать обновления в течение 5 лет и предложит модифицированный вариант Exynos 2200 с графикой AMD. Покажем концепт его старшей версии, которая может получить более привычную приставку XL, а не Pro.

Samsung в свою очередь завершает приготовления к премьере складных Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, которые будут продавать дешевле предшественников. Более долгосрочные планы — выпустить суперлинзу из наноматериалов, чтобы в мире смартфонов наступила гармония и камеры перестали изрядно выпирать.

Realme готовится представить свой первый ноутбук за $500, а также порадует двумя версиями стильного realme GT Master Edition. Смартфоны обещают быть интересными и стать заявками на хит продаж. Но вот станут ли они историей чисто для Китая или нет — большой вопрос.

Xiaomi в поте лица переклеивает шильдики с Redmi K40 GE на Poco F3 GT и первые три месяца он будет доступен только на территории Индии. Уготована ли карьера на глобальном рынке для Xiaomi CC 11 и CC 11 Pro, также остается секретом. Надеемся, что за пределы Китая они выйдут, ведь судя по слитым характеристикам они обещают быть интересными. Прошедшие дни порадовали патентом раскладушки от Xiaomi и подробностями о Xiaomi Mi 12.

Криптовалютная лихорадка не завершается и биткоинры теперь майнят посредством гидроэлектростанции. В Украине же правоохранители накрыли майнингферму, для работы которой крали электроэнергию. А еще нашелся «счастливый» обладатель биткоинов на сумму $250 млн, но, чтобы их заполучить ему придется перебрать тонны мусора. Смотрите наш новостной выпуск, чтобы узнать все подробно. Приятного просмотра!