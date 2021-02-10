Специалисты iFixit добрались до Xiaomi Mi 11. Что с ремонтопригодностью

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Мастерская iFixit невысокого оценила уровень ремонтопригодности Xiaomi Mi 11

С момента анонса Xiaomi Mi 11 прошло уже больше двух месяцев, и эксперты iFixit только сейчас сумели заполучить флагман. Сделано это для того, чтобы провести тщательный анализ комплектующих на предмет организации внутренней компоновки, а также стояла цель определить уровень ремонтопригодности смартфона. Специалисты iFixit готовы дать ответ.

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Первое, что установили эксперты — разобрать Xiaomi Mi 11 можно при помощи обычной отвертки. Во-вторых, при сборке смартфона не переусердствовали с клеем, а большинство компонентов внутри являются модульными. Аккумулятор и дисплей можно заменить независимо друг от друга. Но чтобы добраться до батарейки, придется проявить аккуратность при отсоединении шлейфов и снятии компонентов. Среди прочего было установлено, что порт USB Type-C и модуль чтения SIM-карты расположены на дочерней плате, поэтому при выходе одного из этих компонентов придется менять все.

А вот чтобы провести демонтаж экрана придется использовать специальный инструмент и нужно очень осторожно выполнять процедуру по замене экрана. В итоге мастерская iFixit оценила ремонтопригодность Xiaomi Mi 11 в 4 балла из 10 возможных.

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Источник: gizchina