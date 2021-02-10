Цена на игровой смартфон Redmi

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Инсайдеры назвали ценник, который могут установить на геймерский мобильник Redmi

В какой-то момент производители решили, что пользователям нужны мощные смартфоны, выбивающиеся из общей канвы. На рынке появились аппараты с упором на игровые возможности и такую диковинку теперь выпустит Redmi. О желании показать игровой смартфон заявила сама компания и сообщила, что аппаратной основной ее станет Dimensity 1200.

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Сегодня один из инсайдеров сообщил, что игровая направленность смартфона Redmi будет прослеживаться в его дизайне. Визуально это будет брутальный аппарат, чей внешний вид станет указывать на то, что это модель для киберспорта. Программно новинка также будет максимально оптимизирована под запуск различных игр. По информации источника, ценник на игровой смартфон должен стартовать с отметки $308-384.

Напомним, что Dimensity 1200 является флагманской платформой в модельном ряду MediaTek создана по 6-нанометровому техпроцессу от TSMC. В его состав вошли 8 процессорных ядер в конфигурации «1+3+4», где одно ядро Cortex-A78 с тактовой частотой 3,0 ГГц, три аналогичных ядра с пиковой частотой 2,6 ГГц и четыре ядра Cortex-A55, разогнанные до частоты 2,0 ГГц. Установлен видеоускоритель Mali-G77 MC9.

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Чип позволит устанавливать в смартфонах дисплей разрешением 2520х1080 пикселей с частотой обновления до 168 Гц, камеры разрешением 200 Мп, до 16 Гб оперативной памяти LPDDR4x и флеш-накопитель UFS 3.1.

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Источник: mydrivers