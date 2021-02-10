Xiaomi Mi 10S выйдет за пределы Китая

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Появилось подтверждение существования глобальной версии Xiaomi Mi 10S

В ближайшее время Xiaomi может провести новую презентацию, на которой покажет флагманы серии Xiaomi Mi 11. Но при этом компания решила, что нет предела совершенству и устроила апгрейд Xiaomi Mi 10. На прошлой неделе она выпустила Xiaomi Mi 10S, который вышел интересным смартфоном за свои деньги.

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Были предположения, что эта модель останется эксклюзивом для рынка Китая, но, похоже, что компания все же выведет ее на глобальный рынок. Информация о Xiaomi Mi 10S появилась в базе данных Google Play Console, где указано на наличие дисплея разрешением 2340х1080 точек, 8 Гб оперативной памяти операционной системы Android 11.

Любопытно, что упоминается чип с индексом Qualcomm SM8350, а это аббревиатура Snapdragon 888. Это ошибка и известно, что в основе Xiaomi Mi 10S лежит процессор Snapdragon 870. Напомним, что смартфоны на просторах Китая не обладают Google-сервисами и им нет надобности регистрироваться в Google. Появление же мобильника на просторах Google Play Console указывает на то, что это модель с GSM-версией Android и явно она ориентирована на глобальный рынок.

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Xiaomi Mi 10S обладает 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц, стереодинамиками, фронталкой на 20 Мп, основной камерой 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп, аккумулятором емкостью 4780 мАч, есть поддержка быстрой проводной зарядки на 33 Вт и беспроводной мощностью 30 Вт.

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Источник: twitter