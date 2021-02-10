Специальное издание Galaxy Fold 5 уже скоро

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мода, стиль, специальная версия

Samsung планирует выпустить специальную версию своего раскладного смартфона – Galaxy Fold 5 Thom Browne Edition. Thom Browne – это известный люксовый бренд моды из Нью-Йорка, принадлежащий американскому дизайнеру моды Тому Брауну.





Это не в первый раз Samsung сотрудничает с Thom Browne для выпуска особых версий раскладных смартфонов Galaxy и других гаджетов. Ранее они выпустили Galaxy Flip Thom Browne Edition в 2020 году с сопоставимыми Galaxy Buds Plus и Galaxy Watch Active 2. После этого были выпущены Galaxy Fold 3 и Flip 3 Thom Brown Edition, также со схожими аксессуарами.

Принять сеять в приложении @ThomBrowne для празднования нового опыта в дизайне и инновации. #GalaxyxThomBrowne pic.twitter.com/XxPW5zMJ9l — Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 24, 2023

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Пока нет больше деталей по старту продаж специальной версии или регионов, в которых она будет доступна. Однако, как показала практика, одним смартфоном специальные версии не ограничиваются, так что будем ждать наушники или умные часы в таком стиле. Обычный Galaxy Fold 5 уже доступен для покупки в онлайн-магазине Samsung и любой большой сети магазинов.

Galaxy Fold 5 был недавно выпущен во время августовского события Unpacked от Samsung. Специальная версия в сотрудничестве с люксовым брендом Thom Browne имеет целью повысить интерес к такому формфактору любителей нестандартного дизайна.

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Источник: Samsung Mobile в X