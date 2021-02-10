Спецслужбы получают данные из WhatsApp и iMessage

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Причем практически в режиме реального времени

Твердость, с которой Apple отстаивает право пользователей на конфиденциальность, заслуживает уважение. По крайней мере, сама компания делает все, чтобы создать имидж поборника защиты приватности, которая готова отказать правоохранительным органам в предоставлении информации и взломе iPhone. Но на практике не все так однозначно.

Изданию Roling Stone удалось заполучить документ ФБР, который указывает на то, что правоохранители могут легко получить данные из сервисов WhatsApp Facebook и iMessage от Apple. Правда, для этого нужен ордер или повестка в суд. Сам документ получил название «Законный доступ», он датирован 7 января 2021 года и в нем описываются способы легального получения сведений из этих популярных мессенджеров.

В документе содержится перечень информации, которую государственные и федеральные правоохранительные органы могут запрашивать у девяти крупнейших приложений для обмена сообщениями. Эксперты по правовым вопросам и технологиям, изучившие документ ФБР, говорят, что силовики могут получить достаточно большой массив информации.

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WhatsApp - это источник личных данных пользователей. Согласно документу «Законный доступ», WhatsApp обязан будет предоставить большой объем информации о пользователе и его действиях практически в реальном времени. При наличии ордера на обыск, WhatsApp передаст правоохранителям информацию и об адресной книге пользователя, а также прочих пользователей, у которых тот значится среди контактов. Фишка в том, что генерировать необходимые данные WhatsApp способен каждый 15 минут, тогда как у других приложений на это уходит больше времени. Так, например, можно оперативно узнать об адресатах сообщений. Но вот само сообщение остается зашифрованным, его содержание не раскрывается.

Эксперты считают, что даже несмотря на то, что содержание разговоров хранится в тайне, правоохранители уже получают доступ к данным, которые позволяют узнать немало. Так, известны случаи, когда получение метаданных и сведений из адресной книжки позволяли установить источник, сливающий информацию журналистам.

Специалисты также акцентировали внимание на том, что все перечисленные в документе способы не являются исчерпывающими, когда речь идет о слежке за пользователями. В документе, например, не говорится о том, что происходит, когда полиция или федеральные агенты получают доступ к самому устройству. Скорее всего, в этом случае сквозное шифрование не защитит информацию, доступ к ней будет получен.

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Apple iMessage — еще одно приложение, которое при наличии ордера вынуждено будет передать запрашиваемые данные. Так, силовики смогут узнать поисковые запросы пользователя на протяжении 25 дней, а также информацию о том, кто искал информацию о нем.

Но объем данных, доступных правоохранительным органам, потенциально может быть намного больше. Если «объект» слежки создает резервную копию своей активности iMessage в iCloud, правоохранители могут запросить резервные копии, включая сами сообщения, отправленные и полученные в iMessage, если они были созданы в облаке.

Хотя Apple описывает iCloud как зашифрованный сервис, в нем есть огромная лазейка. Apple имеет ключ шифрования, который может разблокировать пользовательские данные в iCloud, а полицейские или федералы могут запросить этот ключ. По слухам, Apple хотела предусмотреть возможность сквозного шифрования информации в iCloud, но в итоге отказалась от этой затеи под давлением властей.

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Источник: rollingstone