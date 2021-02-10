Спеши купить выгодно Poco X3 Pro, наушники Xiaomi Airdots Pro 2 и Huawei FreeBuds 4i

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Есть возможность приобрести Poco X3 Pro, наушники Xiaomi Airdots Pro 2 и Huawei FreeBuds 4i по меньшей цене

Благодаря различным акциям и распродажам, есть широкие возможности для экономии. Почему бы не купить два товара по цене одного или не получить какой-то подарок. Или просто купить что-то по меньшей цене. Предложения лояльности встречаются повсюду, но, как правило, они действуют короткий промежуток времени или на ограниченное количество товара. Тут важно не зевать и знать о том, что какой-то магазин предлагает возможность выгодно совершить покупку.

Уверены, что не стоит пренебрегать возможностью экономить на приобретениях. Поэтому следите внимательно за нашими обновлениями в Telegram-канале Andro price, где мы регулярно публикуем наиболее интересные предложения. Вот три гаджета, которые доступны со скидкой.

Huawei FreeBuds 4i - наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: ANC, Bluetooth 5.2, аккум. 216 мАч, отличное качество звука

Цена: $59,99 - https://lite.al/x82O6

Промокод "3ML6DNNAK11L"

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Xiaomi Airdots Pro 2

Характеристики: TWSEJ02JY, Bluetooth 5.0, ENC, LHDC

Цена: RU $25,87/UA $30,87 - https://lite.bz/dFpv8D

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Poco X3 Pro

Характеристики: Snapdragon 860, IPS 6.67" (Full HD+) 120 Гц, 5160 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, IP53, 8/256 Гб

Предложение для РФ!

Цена: $254 - https://lite.al/9ELl0

Промокод "RUSALES45"

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