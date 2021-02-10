Список самых популярных 5G-смартфонов на Android

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Лидером стала модель среднего класса

Аналитическое агентство Counterpoint опубликовало данные о самых популярных смартфонах февраля. В него вошли только Android-модели на мировом рынке, предлагающие поддержку сетей пятого поколения. В перечень попали устройства от Samsung, Honor, Xiaomi, Oppo и Vivo.

Половину топ-10 и первые четыре позиции заняли модели от Samsung. Лидером же признали Galaxy A52s 5G с 2,9% доли рынка. Со второго по четвертое места расположились Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 FE и Galaxy A32, а Galaxy A22 замкнул десятку самых популярных. Суммарно на долю устройств южнокорейского гиганта пришлось 11,93%.

Две модели Honor смогли пробиться в десятку самых популярных: Honor 60 и Honor X30. По одному месту взяли Oppo Reno7 5G China, Vivo S12 и Redmi K40, где первой модели можно вручить титул самого популярного 5G-смартфона из Китая.

Суммарно все участники табеля рангов взяли 20% рынка устройств с поддержкой сетей пятого поколения по итогам февраля нынешнего года. Если говорить обо всем мировом рынке 5G-смартфонов, то на модели с зеленым роботом пришлось 67%.

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Источник: telecomtalk