Пой без предела: YouTube готовит инструмент искусственного интеллекта, который позволит авторам менять свои голоса, чтобы имитировать известных артистов

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Каждый может стать исполнителем

В последнее время искусственный интеллект находится в центре внимания, прокладывая себе путь к продуктам и услугам крупных технологических игроков. Компания Meta представила своего ассистента с искусственным интеллектом, нашедшим свое место в Instagram, Facebook и WhatsApp. Google, чтобы не отставать, выпустил чат-бот Bard, а Pixel 8 и Pixel 8 Pro оснащены множеством функций на основе искусственного интеллекта. И технологический гигант не останавливается на достигнутом.

Похоже, что YouTube, являющийся частью семьи Google, готовит инструмент искусственного интеллекта, который позволит авторам изменять свои голоса, чтобы имитировать известных артистов. Bloomberg сообщает, что по словам знакомых по этому вопросу источников, пожелавших остаться анонимными, стриминговая платформа связалась с музыкальными компаниями, чтобы обсудить получение прав на песни для обучения этому инструменту.

Будущий инструмент позволит пользователям записывать аудио, используя голоса известных музыкантов. Однако пока самые большие звукозаписывающие лейбли не дали своего "зеленого света", и переговоры между двумя сторонами продолжаются. YouTube осторожно подходит к обеспечению легального использования этой технологии, учитывая свою историю с музыкальной индустрией. Хотя в прошлом отношения были сложными, за последние несколько лет они улучшились, поскольку стриминговая платформа увеличила выплаты роялти.

Ранее в этом месяце YouTube представил новые функции, некоторые из которых используют искусственный интеллект. Например, новая функция поиска по голосу или песне использует ИИ для сопоставления звука с оригинальной записью.

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Источник: phonearena