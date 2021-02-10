Сотрудник Samsung недоволен будущим Galaxy Z Fold 5, в чем причина?

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Пионер на рынке раскладных смартфонов, кажется начинает терять лидерство

Samsung Galaxy Z Fold 5 получит новый шарнир с каплевидной конструкцией – это позволит сделать смартфон более тонким и уменьшить складку в центре экрана. Но, по словам инсайдера Ice Universe, этого будет недостаточно, чтобы стать эталоном среди подобных устройств на рынке. Такие выводы он сделал, учитывая анонимный отчет одного из сотрудников компании.

Информатор заявляет, что складка на дисплее устройства будет всего на 15% меньше, чем у актуальной модели, и неназванная уже доступная на рынке китайская раскладушка по этому показателю обходит будущий флагман от Samsung.

Также инсайдер привел цитату того же сотрудника, за которую его руководство вряд ли погладит по головке, если узнает имя информатора: "Это даже не может называться Galaxy Z Fold4s"

В сеть уже проникали разнообразные рендеры будущего Galaxy Z Fold 5, но они отображают форму корпуса и габариты, а вот складку на экране рендер не покажет. Технические характеристики тоже известны. В раскрытом виде его размеры составят 154,9 x 129,9 x 6,3 мм, а в сложенном - 54,9 x 67,1 x 13,5 мм.

Диагональ обоих AMOLED-дисплеев останется та же (6,2" и 7,6"), но ожидается, что экранные рамки станут тоньше. Смартфону приписывают процессор Snapdragon 8 Gen 2 с заводским разгоном, Android 13 с оболочкой One UI 5.1.1, защиту по стандарту IPX8 и каленое стекло Gorilla Glass Victus 2.

В последнее время компания Samsung чуть-чуть не оправдывает ожиданий пользователей, тоже самое произошло с утечками относительно Galaxy S 24 Ultra , которому приписывали новый перископ и значительные улучшения камер, а в итоге они почти не отличаются от предшественника. Но, как говорил один классик "Ваши ожидания это ваши проблемы"

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Источник: twitter