Spotify покидает российский рынок

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Закрытие произойдет в начале апреля

Стриминговый сервис Spotify покидает Россию. Информацию об этом сообщил журналист издания Bloomberg Лукас Шоу и шведское издание Expressen со ссылкой на пресс-релиз компании.

В сообщении Spotify сказано, что недавно принятый в России закон о фейковых новостях упраздняет свободу выражения мнений и криминализирует определенные типы новостей, ставя безопасность сотрудников и даже некоторых слушателей в опасности. Компания пыталась сохранить доступность своих услуг в России в качестве источника надежных и независимых новостей, но из-за изменений в российском законодательстве и сложившихся обстоятельств было принято решение полностью приостановить работу в России.

Прекращение работы не произойдет сегодня, закрытие сервиса запланировано на начало апреля. Как поступят с активными аккаунтами, неизвестно. Ранее Spotify отменил продление тарифного плана Premium, а теперь решил и вовсе приостановить свою работу.

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Источники: twitter, Expressen