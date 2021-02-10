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Spotify покидает российский рынок

25.03.2022 121 0

Закрытие произойдет в начале апреля

Стриминговый сервис Spotify покидает Россию. Информацию об этом сообщил журналист издания Bloomberg Лукас Шоу и шведское издание Expressen со ссылкой на пресс-релиз компании.

 

Spotify покидает российский рынок – фото 1

 

В сообщении Spotify сказано, что недавно принятый в России закон о фейковых новостях упраздняет свободу выражения мнений и криминализирует определенные типы новостей, ставя безопасность сотрудников и даже некоторых слушателей в опасности. Компания пыталась сохранить доступность своих услуг в России в качестве источника надежных и независимых новостей, но из-за изменений в российском законодательстве и сложившихся обстоятельств было принято решение полностью приостановить работу в России.

 

Прекращение работы не произойдет сегодня, закрытие сервиса запланировано на начало апреля. Как поступят с активными аккаунтами, неизвестно. Ранее Spotify отменил продление тарифного плана Premium, а теперь решил и вовсе приостановить свою работу.

 

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Источники: twitter, Expressen

Spotify санкции россия
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.03.2022

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