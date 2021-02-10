Настоящая Nokia не HMD: компания выпустила защищенные смартфоны HHRA501x и IS540.1

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Nokia производит СМАРТФОНЫ, НО ИХ НЕ КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ﻿﻿

Да, можно сказать, что Nokia возвращается к производству смартфонов. Правда, это не те модели, которые кто-нибудь сможет купить в магазине. Компания только что выпустила Nokia HHRA501x и Nokia IS540.1 – два защищенных телефона, предназначенных для отраслей промышленности, работникам которых нужен крепкий смартфон.

Компания Nokia выпустила телефоны в сотрудничестве с немецкой компанией i.safe MOBILE GmbH. Новые смартфоны имеют класс EX и одинаковую аппаратную платформу. Они прошли тщательные испытания и были одобрены как соответствующие требованиям таких отраслей, как нефтяная, газовая, горнодобывающая и химическая.

По словам Nokia, можно безопасно использовать эти телефоны в местах с риском взрыва. Nokia также заявляет, что телефоны поддерживают все необходимые диапазоны частот и получили все соответствующие сертификаты, что делает их пригодными для использования в компаниях по всему миру.

Хотя официальное заявление не содержит множество деталей, известны некоторые характеристики Nokia IS540.1. Телефон имеет 6” экран, защищенный стеклом Gorilla Glass 3. Он оснащен двухъядерным процессором Qualcomm QCM6490, который предлагает производительность, подобную Snapdragon 778. Nokia IS540.1 оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем.

У смартфона есть 48 МП основная камера с автофокусом и 5 МП на передней панели. Он питается от аккумулятора на 4400 мАч.

Источник: Gizmochina