Сравнили Poco X3 и Redmi Note 10 Pro и узнали, какой лучше

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Redmi Note 10 Pro vs Poco X3: что лучше и что покупать?

Poco X3 против Redmi Note 10 Pro — устроили сравнительный тест двух лучших смартфонов в своей ценовой категории. Так что лучше и что покупать? Вы можете сколько угодно обвинять нас в том, что нам «занесли» Xiaomi. Но, если вы следите за рынком смартфонов и ищите, что можно приобрести по цене до $300, то вы в курсе, что кроме Xiaomi, Poco и Realme альтернатив то толком и нет. Все прочие валяют дурака и пытаются нам впарить или откровенный хлам, или то, что не готово конкурировать с моделями вышеуказанных компаний.

Нет, можно, конечно, приобрести и флагман, поэтому если $300 для вас «не деньги», покупайте что-то из топовых решений и проходите мимо. А для всех остальных будем разбираться, какому смартфону отдать предпочтение — Redmi Note 10 Pro и Poco X3. Мы попытаемся выяснить, какой смартфон снимает лучше, какой работает дольше и есть ли какая-то разница по производительности.

Если кратко, то по своей философии и возможностям Redmi Note 10 Pro и Poco X3 — почти равнозначные смартфоны. Выбирая продукт Redmi, вы получите один из лучших экранов, достойную камеру, продолжительное время работы и возможность расширить память без «боли». А Poco X3 предложит лучше видеосъемку, корректную работу датчика приближения, отсутствие шима и меньший прайс.

Видимо, для многих выбор лучшего сведется к бюджету на покупку, предпочтениям по части типов дисплея или просто исходя из того, какой смартфон симпатичнее внешне. Наш же выбор по совокупности характеристик, субъективных впечатлений и баланса характеристик/цены пал на Redmi Note 10 Pro.