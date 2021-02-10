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Сравниваем Samsung Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72 между собой. Что предлагают новинки?

09.04.2021 571 0

Портфолио продуктов Samsung в этом году пополнилось моделями Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72, где, пожалуй, вторая из них претендует стать хитом продаж, а два других устройства — продукты для расширения ассортимента. Но это не отменяет того факта, что во всех трех смартфонах попытались добиться выгодного соотношения цена/характеристики и они найдут своего покупателя.

 

Сравниваем Samsung Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72 между собой. Что предлагают новинки? – фото 1﻿ 

Дизайн у всех трех смартфонов более-менее одинаков, с тем лишь отличием, что в Galaxy A32 тыльная панель предлагает глянцевое покрытие без выделенного блока основной камеры, где объективы едва возвышаются над тыльной крышкой. На фоне прочих конкурентов смотрится такое решение аккуратно. Но кому-то может не прийтись по вкусу капля-вырез, которая в последнее время прочно ассоциируется с доступными решениями. А вот у Galaxy A52 и Galaxy A72 фронталка вписана в небольшое и аккуратное круглое отверстие по центру верхней части экрана.

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Развели все три смартфона по размеру дисплея, камерам, аппаратной платформе, объему памяти, емкости аккумуляторов и скорости быстрой зарядки. Логично, что больше всего упрощений досталось Galaxy A32, но и цена тут ниже. В этой модели ставку сделали на яркие цвета и «выжали» из смартфона максимум исходя из ограниченного бюджета.

 

Представлены Samsung Galaxy A52 и A72: обновлённый дизайн, экран до 120 Гц и поддержка 5G - Rozetked.me﻿

 

Среди достоинств смартфона стоит выделить Super AMOLED-дисплей  частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, достаточный объем оперативной и постоянной памяти, квадрокамеру 64 Мп + 5 Мп + 8 Мп + 2 Мп, модуль NFC и аккумулятор емкостью 5000 мАч. С оглядкой на то, что тут стоит чип Helio G80 стоит также сказать, что с производительностью здесь все нормально. Рекордов в бенчмарках он не ставит, но проблем с зависанием и подтормаживанием нет.

 

Если говорить о Galaxy A52 и Galaxy A72, то эти смартфоны получили схожий экстерьер и отличаются только размером корпуса. Тыльная крышка пластиковая с матовыми и яркими расцветками. Исполнение основной камеры отсылает к флагманам серии Galaxy S, но выступ сделали более органичным и аккуратным.

 

Лучше, чем Galaxy A52 5G: смартфон Samsung, который может называться Galaxy F52 5G, прошёл сертификацию﻿ 

Galaxy A72 чуть больше из-за дисплея диагональю 6,7 дюйма против 6,5 дюйма у Galaxy A52. Это AMOLED-панель со всеми ее достоинствами и недостатками. Среди плюсов «настоящий» черный цвет, высокий уровень яркости и контрастности, а также энергоэффективность. А еще тут «разогнали» частоту картинки до 90 Гц и от флагманов дисплейный сканер отпечатков пальцев.

 

Оба смартфона обладают стереодинамиками и заключены в практичный и немаркий корпус, который к тому же защищен по классу IP67. Редкий аппарат из среднего сегмента может похвастаться водозащищенным исполнением и готов пережить погружение в воду.

Базируются Galaxy A52 и Galaxy A72 на 8-нм чипе Snapdragon 720G, который относится к категории среднеуровневых и игровых платформ. Не самый шустрый на рынке процессор, но его мощности достаточно для основного массива задач.

 

Samsung представила смартфоны Galaxy A52 и Galaxy A72 - Tehnot.com﻿ 

Схожий у обоих смартфонов и набор камер, где главную скрипку играет 64 Мп сенсор при оптике f/1.8. Но главное, что основная камера теперь с оптической стабилизацией, а в дополнение дали ширик и макродатчик. Различия Galaxy A52 от Galaxy A72 по камерам сводятся к тому, что у первого есть отдельный сенсор для анализа глубины резкости, а второй получил нестыдный 8 Мп телевик, который предлагает 3-кратный оптический зум. А это немаловажный довод в пользу того, чтобы рассматривать Galaxy A72 серьезно в плане перспективной покупки. 

 

Все три смартфона выглядят интересно и можно считать их удачным продолжением линейки Galaxy A. У них приятный дизайн и сбалансированные характеристики, они могут похвастаться 90-Гц дисплеями, стереодинамиками, защитой от пыли и влаги, нестыдными камерами и емкими аккумуляторами. Они предлагают больше, чем ожидаешь увидеть в смартфоне средней руки в исполнении Samsung. Жесткая конкуренция приносит свои плоды — годных смартфонов становится все больше.

 

Технические характеристики 

Samsung Galaxy A32

Технические характеристики

Samsung Galaxy A52

Технические характеристики

Samsung Galaxy A72

Процессор

Helio G80, 12 нм, 2хCortex A75 с частотой до 2 ГГц, 6хCortex A55 с частотой до 1.8 ГГц

Snapdragon 720G, 8 нм,  2хCortex A-76 с частотой до 2,3 ГГц, 6хCortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц

Snapdragon 720G, 8 нм,  2хCortex A-76 с частотой до 2,3 ГГц, 6хCortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц

Графический

чип

Mali G52 MС2

Adreno 618

Adreno 618

Операционная система

Android 11.0, OneUI 3

Android 11.0, OneUI 3.1

Android 11.0, OneUI 3.1

Память

4 Гб

64/128 Гб

4/6/8 Гб 

128/256 Гб 

6/8 Гб

128/256 Гб

Дисплей

6,4 дюйма, 2400х100 точек (20:9), 90 Гц, Super AMOLED, 411 ppi, автоматическая регулировка яркости (до 800 нит), AlwaysOn Display, Corning Gorilla Glass 5

6,5 дюйма, 2400х1080 точек (20:9), 90 Гц, Super AMOLED, 405 ppi, автоматическая регулировка яркости (до 800 нит), AlwaysOn Display, Corning Gorilla Glass 5

6,7 дюйма, 2400х1080 точек (20:9), 90 Гц, SuperAMOLED, 393 ppi, автоматическая регулировка яркости (до 800 нит), AlwaysOn Display, Corning Gorilla Glass 5

Аккумулятор

5000 мАч, зарядка 15  Вт

4500 мАч, зарядка 25 Вт

5000 мАч, зарядка 25  Вт

Основная

камера

 — 64 Мп (f/1.8);

 — 5 Мп (f/2.4, датчик глубины резкости)

 — 8 Мп (f/2.2, широкоугольная)

 — 5 Мп (f/2.4, макро),  светодиодная вспышка, запись видео 4К, электронная стабилизация видео на FullHD

 — 64 Мп (f/1.8);

 — 5 Мп (f/2.4, датчик глубины резкости);

 — 12 Мп (f/2.2, широкоугольная);

 — 5 Мп (f/2.4 макро),  светодиодная вспышка, запись видео 4К, электронная стабилизация видео на FullHD

 — 64 Мп (f/1.8)

 — 8 Мп (f/2.4, оптический зум х3)

 — 12 Мп (f/2.2, широкоугольная)

 — 5 Мп (f/2.4  макро),  светодиодная вспышка, запись видео 4К, электронная стабилизация видео на FullHD

Фронтальная

камера

20 Мп, f/2.2

32 Мп, f/2.2

32 Мп, f/2.2

SIM-карта

2 Nano-SIM

2 Nano-SIM

2 Nano-SIM

Сеть и передача данных

2G: 850/900/1800/1900 3G: 850/900/1900/2100 4G: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20; 4G TDD LTE B38/B40/B41

Две SIM-карты, nanoSIM (не комбинированный слот), GPS/ГЛОНАСС/Beidou/Galileo, NFC

2G: 850/900/1800/1900

3G: 850/900/1900/2100

4G: B1/B3/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28/B66; 4G TDD LTE B38/B40/B41

Две SIM-карты, nanoSIM (не комбинированный слот), GPS/ГЛОНАСС/Beidou/

Galileo, USB 2.0, NFC

2G: 850/900/1800/1900

3G: 850/900/1900/2100

4G: B1/B3/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28/B66; 4G TDD LTE B38/B40/B41

Две SIM-карты, nanoSIM (не комбинированный слот) GPS/ГЛОНАСС/Beidou/

Galileo, USB 2.0, NFC

Биометрия

сканер отпечатка пальца (встроен в дисплей)

сканер отпечатка пальца (встроен в дисплей)

сканер отпечатка пальца (встроен в дисплей)

Защита

 

IP67

IP67

Размеры

158,9x73,6x8,4 мм, 184 грамма

159,9x75,1x8,4 мм, 189 грамм

165x77,4x8,4 мм, 203 грамма

Цвета

голубой, черный, белый, сиреневый

голубой, черный, белый, сиреневый

голубой, черный, белый, сиреневый

 

Samsung Galaxy A32 Samsung Galaxy A52 Samsung Galaxy A72
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.04.2021

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Сравниваем Samsung Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72 между собой. Что предлагают новинки?