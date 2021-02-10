Сравниваем Samsung Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72 между собой. Что предлагают новинки?

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Портфолио продуктов Samsung в этом году пополнилось моделями Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72, где, пожалуй, вторая из них претендует стать хитом продаж, а два других устройства — продукты для расширения ассортимента. Но это не отменяет того факта, что во всех трех смартфонах попытались добиться выгодного соотношения цена/характеристики и они найдут своего покупателя.

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Дизайн у всех трех смартфонов более-менее одинаков, с тем лишь отличием, что в Galaxy A32 тыльная панель предлагает глянцевое покрытие без выделенного блока основной камеры, где объективы едва возвышаются над тыльной крышкой. На фоне прочих конкурентов смотрится такое решение аккуратно. Но кому-то может не прийтись по вкусу капля-вырез, которая в последнее время прочно ассоциируется с доступными решениями. А вот у Galaxy A52 и Galaxy A72 фронталка вписана в небольшое и аккуратное круглое отверстие по центру верхней части экрана.

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Развели все три смартфона по размеру дисплея, камерам, аппаратной платформе, объему памяти, емкости аккумуляторов и скорости быстрой зарядки. Логично, что больше всего упрощений досталось Galaxy A32, но и цена тут ниже. В этой модели ставку сделали на яркие цвета и «выжали» из смартфона максимум исходя из ограниченного бюджета.

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Среди достоинств смартфона стоит выделить Super AMOLED-дисплей частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, достаточный объем оперативной и постоянной памяти, квадрокамеру 64 Мп + 5 Мп + 8 Мп + 2 Мп, модуль NFC и аккумулятор емкостью 5000 мАч. С оглядкой на то, что тут стоит чип Helio G80 стоит также сказать, что с производительностью здесь все нормально. Рекордов в бенчмарках он не ставит, но проблем с зависанием и подтормаживанием нет.

Если говорить о Galaxy A52 и Galaxy A72, то эти смартфоны получили схожий экстерьер и отличаются только размером корпуса. Тыльная крышка пластиковая с матовыми и яркими расцветками. Исполнение основной камеры отсылает к флагманам серии Galaxy S, но выступ сделали более органичным и аккуратным.

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Galaxy A72 чуть больше из-за дисплея диагональю 6,7 дюйма против 6,5 дюйма у Galaxy A52. Это AMOLED-панель со всеми ее достоинствами и недостатками. Среди плюсов «настоящий» черный цвет, высокий уровень яркости и контрастности, а также энергоэффективность. А еще тут «разогнали» частоту картинки до 90 Гц и от флагманов дисплейный сканер отпечатков пальцев.

Оба смартфона обладают стереодинамиками и заключены в практичный и немаркий корпус, который к тому же защищен по классу IP67. Редкий аппарат из среднего сегмента может похвастаться водозащищенным исполнением и готов пережить погружение в воду.

Базируются Galaxy A52 и Galaxy A72 на 8-нм чипе Snapdragon 720G, который относится к категории среднеуровневых и игровых платформ. Не самый шустрый на рынке процессор, но его мощности достаточно для основного массива задач.

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Схожий у обоих смартфонов и набор камер, где главную скрипку играет 64 Мп сенсор при оптике f/1.8. Но главное, что основная камера теперь с оптической стабилизацией, а в дополнение дали ширик и макродатчик. Различия Galaxy A52 от Galaxy A72 по камерам сводятся к тому, что у первого есть отдельный сенсор для анализа глубины резкости, а второй получил нестыдный 8 Мп телевик, который предлагает 3-кратный оптический зум. А это немаловажный довод в пользу того, чтобы рассматривать Galaxy A72 серьезно в плане перспективной покупки.

Все три смартфона выглядят интересно и можно считать их удачным продолжением линейки Galaxy A. У них приятный дизайн и сбалансированные характеристики, они могут похвастаться 90-Гц дисплеями, стереодинамиками, защитой от пыли и влаги, нестыдными камерами и емкими аккумуляторами. Они предлагают больше, чем ожидаешь увидеть в смартфоне средней руки в исполнении Samsung. Жесткая конкуренция приносит свои плоды — годных смартфонов становится все больше.