Сравниваем Samsung Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72 между собой. Что предлагают новинки?
Портфолио продуктов Samsung в этом году пополнилось моделями Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72, где, пожалуй, вторая из них претендует стать хитом продаж, а два других устройства — продукты для расширения ассортимента. Но это не отменяет того факта, что во всех трех смартфонах попытались добиться выгодного соотношения цена/характеристики и они найдут своего покупателя.
Дизайн у всех трех смартфонов более-менее одинаков, с тем лишь отличием, что в Galaxy A32 тыльная панель предлагает глянцевое покрытие без выделенного блока основной камеры, где объективы едва возвышаются над тыльной крышкой. На фоне прочих конкурентов смотрится такое решение аккуратно. Но кому-то может не прийтись по вкусу капля-вырез, которая в последнее время прочно ассоциируется с доступными решениями. А вот у Galaxy A52 и Galaxy A72 фронталка вписана в небольшое и аккуратное круглое отверстие по центру верхней части экрана.
Развели все три смартфона по размеру дисплея, камерам, аппаратной платформе, объему памяти, емкости аккумуляторов и скорости быстрой зарядки. Логично, что больше всего упрощений досталось Galaxy A32, но и цена тут ниже. В этой модели ставку сделали на яркие цвета и «выжали» из смартфона максимум исходя из ограниченного бюджета.
Среди достоинств смартфона стоит выделить Super AMOLED-дисплей частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, достаточный объем оперативной и постоянной памяти, квадрокамеру 64 Мп + 5 Мп + 8 Мп + 2 Мп, модуль NFC и аккумулятор емкостью 5000 мАч. С оглядкой на то, что тут стоит чип Helio G80 стоит также сказать, что с производительностью здесь все нормально. Рекордов в бенчмарках он не ставит, но проблем с зависанием и подтормаживанием нет.
Если говорить о Galaxy A52 и Galaxy A72, то эти смартфоны получили схожий экстерьер и отличаются только размером корпуса. Тыльная крышка пластиковая с матовыми и яркими расцветками. Исполнение основной камеры отсылает к флагманам серии Galaxy S, но выступ сделали более органичным и аккуратным.
Galaxy A72 чуть больше из-за дисплея диагональю 6,7 дюйма против 6,5 дюйма у Galaxy A52. Это AMOLED-панель со всеми ее достоинствами и недостатками. Среди плюсов «настоящий» черный цвет, высокий уровень яркости и контрастности, а также энергоэффективность. А еще тут «разогнали» частоту картинки до 90 Гц и от флагманов дисплейный сканер отпечатков пальцев.
Оба смартфона обладают стереодинамиками и заключены в практичный и немаркий корпус, который к тому же защищен по классу IP67. Редкий аппарат из среднего сегмента может похвастаться водозащищенным исполнением и готов пережить погружение в воду.
Базируются Galaxy A52 и Galaxy A72 на 8-нм чипе Snapdragon 720G, который относится к категории среднеуровневых и игровых платформ. Не самый шустрый на рынке процессор, но его мощности достаточно для основного массива задач.
Схожий у обоих смартфонов и набор камер, где главную скрипку играет 64 Мп сенсор при оптике f/1.8. Но главное, что основная камера теперь с оптической стабилизацией, а в дополнение дали ширик и макродатчик. Различия Galaxy A52 от Galaxy A72 по камерам сводятся к тому, что у первого есть отдельный сенсор для анализа глубины резкости, а второй получил нестыдный 8 Мп телевик, который предлагает 3-кратный оптический зум. А это немаловажный довод в пользу того, чтобы рассматривать Galaxy A72 серьезно в плане перспективной покупки.
Все три смартфона выглядят интересно и можно считать их удачным продолжением линейки Galaxy A. У них приятный дизайн и сбалансированные характеристики, они могут похвастаться 90-Гц дисплеями, стереодинамиками, защитой от пыли и влаги, нестыдными камерами и емкими аккумуляторами. Они предлагают больше, чем ожидаешь увидеть в смартфоне средней руки в исполнении Samsung. Жесткая конкуренция приносит свои плоды — годных смартфонов становится все больше.
|
Технические характеристики
Samsung Galaxy A32
|
Технические характеристики
|
Технические характеристики
Samsung Galaxy A72
|
Процессор
|
Helio G80, 12 нм, 2хCortex A75 с частотой до 2 ГГц, 6хCortex A55 с частотой до 1.8 ГГц
|
Snapdragon 720G, 8 нм, 2хCortex A-76 с частотой до 2,3 ГГц, 6хCortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц
|
Snapdragon 720G, 8 нм, 2хCortex A-76 с частотой до 2,3 ГГц, 6хCortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц
|
Графический
чип
|
Mali G52 MС2
|
Adreno 618
|
Adreno 618
|
Операционная система
|
Android 11.0, OneUI 3
|
Android 11.0, OneUI 3.1
|
Android 11.0, OneUI 3.1
|
Память
|
4 Гб
64/128 Гб
|
4/6/8 Гб
128/256 Гб
|
6/8 Гб
128/256 Гб
|
Дисплей
|
6,4 дюйма, 2400х100 точек (20:9), 90 Гц, Super AMOLED, 411 ppi, автоматическая регулировка яркости (до 800 нит), AlwaysOn Display, Corning Gorilla Glass 5
|
6,5 дюйма, 2400х1080 точек (20:9), 90 Гц, Super AMOLED, 405 ppi, автоматическая регулировка яркости (до 800 нит), AlwaysOn Display, Corning Gorilla Glass 5
|
6,7 дюйма, 2400х1080 точек (20:9), 90 Гц, SuperAMOLED, 393 ppi, автоматическая регулировка яркости (до 800 нит), AlwaysOn Display, Corning Gorilla Glass 5
|
Аккумулятор
|
5000 мАч, зарядка 15 Вт
|
4500 мАч, зарядка 25 Вт
|
5000 мАч, зарядка 25 Вт
|
Основная
камера
|
— 64 Мп (f/1.8);
— 5 Мп (f/2.4, датчик глубины резкости)
— 8 Мп (f/2.2, широкоугольная)
— 5 Мп (f/2.4, макро), светодиодная вспышка, запись видео 4К, электронная стабилизация видео на FullHD
|
— 64 Мп (f/1.8);
— 5 Мп (f/2.4, датчик глубины резкости);
— 12 Мп (f/2.2, широкоугольная);
— 5 Мп (f/2.4 макро), светодиодная вспышка, запись видео 4К, электронная стабилизация видео на FullHD
|
— 64 Мп (f/1.8)
— 8 Мп (f/2.4, оптический зум х3)
— 12 Мп (f/2.2, широкоугольная)
— 5 Мп (f/2.4 макро), светодиодная вспышка, запись видео 4К, электронная стабилизация видео на FullHD
|
Фронтальная
камера
|
20 Мп, f/2.2
|
32 Мп, f/2.2
|
32 Мп, f/2.2
|
SIM-карта
|
2 Nano-SIM
|
2 Nano-SIM
|
2 Nano-SIM
|
Сеть и передача данных
|
2G: 850/900/1800/1900 3G: 850/900/1900/2100 4G: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20; 4G TDD LTE B38/B40/B41
Две SIM-карты, nanoSIM (не комбинированный слот), GPS/ГЛОНАСС/Beidou/Galileo, NFC
|
2G: 850/900/1800/1900
3G: 850/900/1900/2100
4G: B1/B3/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28/B66; 4G TDD LTE B38/B40/B41
Две SIM-карты, nanoSIM (не комбинированный слот), GPS/ГЛОНАСС/Beidou/
Galileo, USB 2.0, NFC
|
2G: 850/900/1800/1900
3G: 850/900/1900/2100
4G: B1/B3/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28/B66; 4G TDD LTE B38/B40/B41
Две SIM-карты, nanoSIM (не комбинированный слот) GPS/ГЛОНАСС/Beidou/
Galileo, USB 2.0, NFC
|
Биометрия
|
сканер отпечатка пальца (встроен в дисплей)
|
сканер отпечатка пальца (встроен в дисплей)
|
сканер отпечатка пальца (встроен в дисплей)
|
Защита
|
|
IP67
|
IP67
|
Размеры
|
158,9x73,6x8,4 мм, 184 грамма
|
159,9x75,1x8,4 мм, 189 грамм
|
165x77,4x8,4 мм, 203 грамма
|
Цвета
|
голубой, черный, белый, сиреневый
|
голубой, черный, белый, сиреневый
|
голубой, черный, белый, сиреневый
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