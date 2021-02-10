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Сроки окончания дефицита чипов по мнению Samsung

07.12.2021 339 0

Компания пересмотрит стратегию закупок, чтобы избежать проблем с нехваткой процессоров

Ни для кого не секрет, что за последний год электроника серьезно добавила в цене. Рост ценников ощутим и многие ропщут на то, что покупка гаджетов стала удовольствием дорогим. Причины очевидны: пандемия, простои фабрик из-за карантинных ограничений, дефицит компонентов и инфляционные процессы. Одна из приоритетных задач на 2022 год — насытить рынок чипами и справиться с их нехваткой.

 

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Кто-то пессимистичен в своих прогнозах и говорит о том, что дефицит удастся побороть только в 2023 году. А кто-то уверен, что ситуация улучшится уже во втором полугодии следующего года. Свой прогноз дала и Samsung. Не так давно компания обсудила этот вопрос со своими партнерами и поставщиками, где ее представители отметили, что нехватка чипов будет ощущаться до второго полугодия 2022 года.

 

Сроки окончания дефицита чипов по мнению Samsung – фото 1

 

Похоже, что южнокорейский гигант считает, что уже во второй половине следующего года ситуация изменится. Чтобы не допустить повторения ситуации, когда нехватка компонентов влияла на сроки и количество выпускаемых устройств, Samsung намерена заключать контракты с производителями микросхем на год. Кроме того, компания планирует в дальнейшем формировать запас чипов, чтобы обеспечить бесперебойное производство гаджетов в течение четырех недель, а не двух как сейчас.

 

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Источник: androidauthority

Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.12.2021

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Сроки окончания дефицита чипов по мнению Samsung