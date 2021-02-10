Сроки окончания дефицита чипов по мнению Samsung

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Компания пересмотрит стратегию закупок, чтобы избежать проблем с нехваткой процессоров

Ни для кого не секрет, что за последний год электроника серьезно добавила в цене. Рост ценников ощутим и многие ропщут на то, что покупка гаджетов стала удовольствием дорогим. Причины очевидны: пандемия, простои фабрик из-за карантинных ограничений, дефицит компонентов и инфляционные процессы. Одна из приоритетных задач на 2022 год — насытить рынок чипами и справиться с их нехваткой.

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Кто-то пессимистичен в своих прогнозах и говорит о том, что дефицит удастся побороть только в 2023 году. А кто-то уверен, что ситуация улучшится уже во втором полугодии следующего года. Свой прогноз дала и Samsung. Не так давно компания обсудила этот вопрос со своими партнерами и поставщиками, где ее представители отметили, что нехватка чипов будет ощущаться до второго полугодия 2022 года.

Похоже, что южнокорейский гигант считает, что уже во второй половине следующего года ситуация изменится. Чтобы не допустить повторения ситуации, когда нехватка компонентов влияла на сроки и количество выпускаемых устройств, Samsung намерена заключать контракты с производителями микросхем на год. Кроме того, компания планирует в дальнейшем формировать запас чипов, чтобы обеспечить бесперебойное производство гаджетов в течение четырех недель, а не двух как сейчас.

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Источник: androidauthority