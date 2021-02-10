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США могут ограничить поставки в Россию смартфонов, планшетов, игровых консолей и прочей электроники

09.01.2022 1147 1

Вопрос только обсуждается, решение не принято

Напряженность в отношениях между Западом и Россией растет. В отношении РФ обсуждается введение новых санкций со стороны США. Причина — концентрация российских войск возле украинской границы. Разлад в отношениях может привести к тому, что могут быть введены санкции, ограничивающие импорт в Россию ряда товаров иностранного производства.

 

В частности, рассматривается возможность введения запрета на ввоз в РФ микроэлектроники, изготовленной с использованием американских технологий и программного обеспечения. Аналитики считают, что таким образом США хочет добиться доминирующего положения и ударить по военному и гражданскому секторам России.

 

США могут ограничить поставки в Россию смартфонов, планшетов, игровых консолей и прочей электроники – фото 1

 

Под эмбарго может попасть авиационное оборудование, смартфоны, игровые консоли, планшеты, телевизоры и прочая электроника. По словам источников, знакомых с ситуацией, при определенной ситуации Россия может оказаться перед лицом таких же строгих экспортных ограничений как Иран, Куба, Сирия и Северная Корея.

 

Безусловно, что идти на прямой конфликт с Россией США будет только в крайнем случае и после консультаций со странами-союзниками, тем более, что российский рынок значим для большого количества американских и не только компаний. Впрочем, вариант введения эмбарго существует и в Белом доме его обсуждают.

 

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Источник: bloomberg

США Россия санкции эмбарго ввоз смартфонов
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.01.2022

Комментарии

Ivan Persitskiyy 1
Aliexpressрешит эту проблему)
09.01.2022 14:40

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