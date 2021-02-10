США могут ограничить поставки в Россию смартфонов, планшетов, игровых консолей и прочей электроники

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Вопрос только обсуждается, решение не принято

Напряженность в отношениях между Западом и Россией растет. В отношении РФ обсуждается введение новых санкций со стороны США. Причина — концентрация российских войск возле украинской границы. Разлад в отношениях может привести к тому, что могут быть введены санкции, ограничивающие импорт в Россию ряда товаров иностранного производства.

В частности, рассматривается возможность введения запрета на ввоз в РФ микроэлектроники, изготовленной с использованием американских технологий и программного обеспечения. Аналитики считают, что таким образом США хочет добиться доминирующего положения и ударить по военному и гражданскому секторам России.

Под эмбарго может попасть авиационное оборудование, смартфоны, игровые консоли, планшеты, телевизоры и прочая электроника. По словам источников, знакомых с ситуацией, при определенной ситуации Россия может оказаться перед лицом таких же строгих экспортных ограничений как Иран, Куба, Сирия и Северная Корея.

Безусловно, что идти на прямой конфликт с Россией США будет только в крайнем случае и после консультаций со странами-союзниками, тем более, что российский рынок значим для большого количества американских и не только компаний. Впрочем, вариант введения эмбарго существует и в Белом доме его обсуждают.

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Источник: bloomberg