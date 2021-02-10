США признали AliExpress мощным каналом продаж подделок

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Правда, какие санкции повлечет за собой это решение, неизвестно

Какие только производители не стали жертвами ушлых и предприимчивых дельцов, которые наладили выпуск контрафактной продукции. Никто не застрахован от того, чтобы не купить подделку, особенно, когда речь идет о AliExpress. Это огромная площадка, где можно встретить немало дешевых подделок. Засилье контрафакта привело к тому, что США включило в список пиратских зон торговые онлайн-площадки, которыми владеют китайские компании Alibaba и Tencent.

В частности, площадкой, где наблюдается засилье подделок, признаны AliExpress и соцсеть WeChat. Правительство США считает, что Alibaba и Tencent участвуют или способствуют продаже контрафактных товаров, а также по факту являются соучастниками пиратства и нарушения авторских прав.

Со своей стороны Китай заявил, что такое решение является политическим. Они заверили, что уделяют много внимания обеспечению защиты интеллектуальной собственности. Пекин призвал США перестать политизировать торгово-экономические отношения, прекратить политику дискриминации и создать равные условия для всех игроков рынка.

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Источник: wsj