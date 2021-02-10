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США станет зоной свободной от оборудования Huawei и ZTE

04.11.2021 652 2

США начали глобальную зачистку свой территории

Первой жертвой в торговой войне США против Китая стала ZTE, на которой отработали методику нападения и санкций, прощупали как Пекин будет реагировать на агрессию. Китай не стал защищать одну из крупнейших своих компаний, позволив Америке основательно «пройтись» по ней. ZTE заплатила огромный штраф, кардинально изменила состав директоров и позволила чиновникам США контролировать свою деятельность.

 

Время показало, что политика «прогиба» и уступок не особо помогла ZTE. Компания основательно обескровлена и потеряла свой вес на рынке 5G-технологий и смартфонов. Но США этого мало, и она ввела новые санкции против компании. Теперь более радикальные и болезненные. Федеральная комиссия по связи США издала указ, который дал старт программе по демонтажу оборудования ZTE и Huawei.

 

США станет зоной свободной от оборудования Huawei и ZTE – фото 1

 

Всем компаниям, которые использовали оборудование китайских компаний, предстоит демонтировать его и утилизировать. При этом они получат финансовые субсидии от правительства США для перехода на работу с оборудованием от других компаний. Попрощаться с оборудованием ZTE и Huawei предстоит, прежде всего, небольшим операторам связи, преимущественно из сельских регионов.

 

Ряд экспертов говорят о том, что есть вероятность, что на территории США в ряде регионов начнутся проблемы со связью, связанные с переходом на оборудование других компаний. Тогда как ZTE и Huawei придется распрощаться с американским рынком.

 

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Источник: bloomberg

Huawei ZTE
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.11.2021

Комментарии

Денис 0
США - это добро?)))
04.11.2021 08:40
Vladislav D 1
Денис, да, конечно. без них не чего не было бы, а китайцы только все уничтожают.
04.11.2021 10:16

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США станет зоной свободной от оборудования Huawei и ZTE