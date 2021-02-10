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  • «Стабильная iOS» проявила себя на iPhone 15: придется использовать iTunes, чтобы оживить смартфон

«Стабильная iOS» проявила себя на iPhone 15: придется использовать iTunes, чтобы оживить смартфон

22.09.2023 16 0

ох эта стабильность ios

 

Многие пользователи новых iPhone 15 сталкиваются с проблемой во время первой настройки смартфонов. Процесс зависает на логотипе Apple, если пытаться скопировать данные из старого iPhone.

 

«Стабильная iOS» проявила себя на iPhone 15: придется использовать iTunes, чтобы оживить смартфон – фото 1

 

Apple сообщила, что причиной является ошибка в начальной версии iOS 17, установленная на iPhone 15 по умолчанию. Из-за ошибки процесс копирования данных может завершиться неудачно.

 

Компания рекомендует установить обновление iOS 17.0.2, которое должно появиться при настройке iPhone 15. Однако многие пользователи жалуются, что никакого обновления им не предлагалось.

 

«Стабильная iOS» проявила себя на iPhone 15: придется использовать iTunes, чтобы оживить смартфон – фото 2

 

Если обновление не произошло, есть два варианта: подключить iPhone 15 к ПК и обновить через iTunes или настроить телефон как новый, установить iOS 17.0.2 по настройкам, восстановить из резервной копии и повторить настройки.

 

Источник - 9to5mac

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 22.09.2023
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«Стабильная iOS» проявила себя на iPhone 15: придется использовать iTunes, чтобы оживить смартфон